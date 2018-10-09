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محافظات

ميناء دمياط يستقبل 8 سفن حاويات وبضائع عامة

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 02:44 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
زينب الزغبي
استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 3 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة، بينما غادرت 3 سفن حاويات و 6 سفن بضائع عامة .

وبذلك وصل إجمالي عدد السفن المتواجدة بالميناء 19 سفينة ، بالإضافة إلى 18 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول .

وغادرت 879 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 42818 طنا من البضائع العامة من بينها 111 سيارة نقل محملة بـ 5512 طن قمح .

وبهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 156387 ... بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 80623 طنا .

وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 14000 طن يوريا و 759 طن فوسفات و 3100 طن مولاس .

وبلغت حركة الصادر من الحاويات 576 حاوية مكافئة وحركة الوارد 432 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 711 حاوية مكافئة .

بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 6381 طن أرز و 4931 طن ذرة و 8578 طن حديد و 14021 طن قمح و 3148 طن زيت و 7500 طن كسب صويا و 1862 طن خشب و 7210 أطنان أنابيب .

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