البابا تواضروس يستقبل الأنبا أكسيوس لبحث ملفات إيبارشية المنصورة

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، أمس الثلاثاء، نيافة الأنبا أكسيوس أسقف إيبارشية المنصورة.

وخلال اللقاء عرض نيافته على قداسة البابا بعض الملفات الرعوية والخدمية الخاصة بالإيبارشية، إلى جانب متابعة عدد من الموضوعات المرتبطة باحتياجات الخدمة والعمل الرعوي داخل الإيبارشية.

ويأتي هذا اللقاء في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها قداسة البابا مع أحبار الكنيسة لمتابعة أوضاع الإيبارشيات والاطمئنان على سير العمل الرعوي والخدمي بها، بما يدعم خدمة الكنيسة ورسالتها في مختلف المناطق.