برلماني لبناني: حزب الله أراد ربط لبنان بالجبهة الإيرانية دفاعا عن الحرس الثوري

قال الدكتور فادي كرم، البرلماني اللبناني عن حزب القوات اللبنانية، إن ما يعنيه كلبناني حريص على سيادة بلاده وسلامة شعبها، هو قيام دولة لبنانية كاملة السيادة، لا تكون ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية.

وأوضح خلال مداخلة مع الإعلامية منى شكر، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن ما يهمه بالدرجة الأولى هو ألا يبقى لبنان ممرًا للصراعات الإيرانية أو الإسرائيلية أو الأمريكية، أو غيرها من القوى، بحيث تُدار هذه الحسابات على حساب دماء اللبنانيين وأرزاقهم.

وأضاف أنه شدد خلال العام الماضي على ضرورة أن تفرض الدولة اللبنانية حصرية السلاح بيدها، وألا يُسمح لأي فصيل مسلح خارج إطار الدولة بالتحرك أو اتخاذ قرارات الحرب والسلم نيابة عن اللبنانيين، مشيرا إلى أن وجود سلاح خارج سلطة الدولة يُعد خروجًا عن القوانين اللبنانية بكل المعايير.

وفي ما يتعلق بالبعد الإقليمي، اعتبر كرم أن ما سعى إليه حزب الله هو ربط لبنان بالجبهة الإيرانية، في سياق ما وصفه بالدفاع عن الحرس الثوري الإيراني، مؤكدًا أن الحزب يرتبط في وجوده ودوره بهذا المشروع الإقليمي الأوسع.