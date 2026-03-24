لبنان : التغذية الكهربائية بالبلاد مؤمنة لعدة أشهر

اجتمع الرئيس اللبناني جوزيف عون، مع المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، لاطلاع الرئيس عون على الأضرار التي لحقت بعدد من محطات الكهرباء في الضاحية الجنوبية والبقاع جراء العدوان الإسرائيلى.



وأكد المهندس حايك - خلال لقائه مع الرئيس اللبناني - أن التغذية الكهربائية مؤمّنة لعدة أشهر من خلال سياسة الإنتاج التي اعتمدتها المؤسسة في الظروف الراهنة مع الاخذ في الاعتبار ارتفاع أسعار النفط.



كما تم بحث حجم الأعطال التي لحقت بعدد من محطات الكهرباء الواقعة في مناطق الاشتباكات في حين تعمل فرق الصيانة بالمؤسسة على إصلاح الأعطال خارج هذه المناطق بغية إعادة التيار الكهربائي بما فيها صور ووادي جيلو ومرجعيون رغم الصعوبات الأمنية التي تواجه المؤسسة أيضا في الضاحية الجنوبية والبقاع والمناطق اللبنانية الأخرى.



وشدد حايك على أن التيار الكهربائي مؤمّن لمرافق الدولة مثل مطار رفيق الحريري الدولي، ومرفأ بيروت، ومحطات المياه والآبار والإدارات الرسمية وغيرها، مشيراً إلى أن المؤسسة سوف تستمر في تأمين التيار الكهربائي.

