مقتل إسرائيلية في إطلاق صواريخ من لبنان شمالي بلدتها

كشفت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بمقتل إسرائيلية إثر إطلاق صواريخ من لبنان على شمالي إسرائيل.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) عن مقتل محمد علي كوراني، عضو في فيلق القدس في لبنان، الذي كان يروج لأنشطة مسلحة تنسقها إيران.

وجاءت العملية ضمن جهود الأجهزة الأمنية الإسرائيلية لتعقب ومواجهة العناصر النشطة في شبكات مرتبطة بفيلق القدس، والتي تهدف إلى التخطيط وتنفيذ أنشطة مسلحة تستهدف إسرائيل والمنطقة.

وأكدت المصادر أن العملية تمت بدقة ووفق معايير الأمن والاستخبارات، في إطار استمرار التعاون بين الجيش والشاباك للحفاظ على الاستقرار ومنع أي تهديدات محتملة على الأمن القومي الإسرائيلي.