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حوادث

سيولة مرورية على جميع المحاور والطرق الرئيسية في القاهرة

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 02:44 م
صورة أرشيفية - الحالة
صورة أرشيفية - الحالة المرورية
أحمد مهدي - محمد العيسوى
تشهد المحاور والميادين والطرق الفرعية والرئيسية والطريق الدائري، سيولة مرورية وتسير الحالة بصورة طبيعية، إلى جانب بعض الأعطال الخفيفة غير المؤثرة التي جرى التعامل معها بمعرفة الإدارة العامة لمرور القاهرة، دون مصادمات. 

وأوضحت الإدارة في بيان، اليوم الثلاثاء، وجود أعمال سفلتة بطريق القطامية في الاتجاه القادم إلى القاهرة بطول ما يقرب من 6 كيلو، بينما يتم توسعة طريق بلبيس القاهرة بزيادة حارة بكل اتجاه، كما يتم رفع كفاءة الطريق الدائرى أعلى المنيب، تلك الأعمال تتم فى تمام الساعة 12 صباحًا وحتى 6 صباحًا. 

كانت الحالة المرورية شهدت خلال الذروة الصباحية معدلات سير متوسطة على كافة المحاور على مستوى المدينة، وجميع الطرق تعمل بصورة طبيعية ولم تشهد الطرق سوى ٦ مؤثرات على حركة المرور على النحو التالي:

- كثافات أعلى كوبرى ١٥ مايو القادم من الجيزة ومتجها للقاهرة.

- كثافات بمحور الثورة ومطلع كوبرى الحرفيين للمتجه لجوزيف تيتو.

- تسريب مياه صرف بمخرج التجمع الأول المتجه للدائرى.

- أتوبيس هيئة نقل عام معطل بالخليفة المأمون مع الميرغنى وتم الانتهاء.

- مصادمة بين سيارتين الاوتوستراد بالاتجاهين أسفرت عن أحجام بمنطقة المجزر الآلى دون مصابين.

- كثافات أعلى كوبرى أكتوبر فى الاتجاه القادم وسط البلد والجيزة.

فيما قامت الإدارة العامة لمرور القاهرة بتكثيف الخدمات المرورية والدفع بالاوناش ورفع الأعطال والحوادث لتيسير الحركة المرورية خاصة بأماكن الكثافات.

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