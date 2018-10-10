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دبلوماسى سابق يوضح أهداف قمة كريت الثلاثية المشارك بها السيسى

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 07:07 م
صدى البلد
أسامة علي
قال السفير حسين هريدى مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن القمة الثلاثية اليوم بين الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيريه القبرصى واليونانى، هي القمة السادسة فى إطار مبادرة مصر المعروفة باسم "الشرق المتوسط".

وأضاف "هريدى" خلال حواره مع فضائية "المحور" أن مبادرة الشرق المتوسط المصرية تهدف إلى التعاون مع الدول الصديقة "قبرص واليونان"، للتعاون فى مجالات الطاقة وتحقيق الاستفادة من الثروات البترولية والغازية الموجود فى قطاع الضفة الشرقية فى البحر المتوسط.

وأوضح "هريدي" أن دولتي قبرص واليونان عضوان فى الاتحاد الأوروبي ويمثلان أحد جسور مصر للتواصل مع باقى دول الاتحاد الاوروبى.

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