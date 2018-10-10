غباشي: من اليوم سيكون هناك دور لقبرص واليونان في القضية الفلسطينية

أكد الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، على أن القمة الثلاثية بين اليونان وقبرص ومصر اهتمت بقضايا الشرق الأوسط، معقبا: «لأول مرة في هذه القمة نتحدث عن القضية الفلسطينية، والبحث عن حل سياسي للقضية السورية والليبية».



وأشار "غباشي"، خلال حواره ببرنامج "رأي عام"، تقديم الإعلامي "عمرو عبد الحميد، والمُذاع عبر فضائية "تن"، إلى أن القمم الخمس التي عُقدت في الماضي كانت تهتم بشكل كبير بحقول شرق المتوسط، موضحا: «كان عنوان القمم الخمس الماضية حقول شرق المتوسط، وكيفية التوافق بين الدول الثلاث على إدارة هذا المنتدى الخاص بحقول شرق المتوسط بعيدا عن أي نزاعات إقليمية أو دولية».



وأكد نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، على أنه تم تثبيت دعائم العلاقة بين مصر واليونان وقبرص خلال القمم الخمس السابقة فيما يتعلق بهذه الحقول، لافتا إلى أنه في القمة السادسة بدأت الدول الثلاث في الحديث عن كيفية أن يكون لهذه الدول دور في قضايا الشرق الأوسط، التي يوجد لها حل بالطرق الدبلوماسية حتى الآن.



