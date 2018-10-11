العراق والأرجنتين في أولى مباريات السوبر كلاسيكو

تنطلق مساء اليوم أولى مباريات السوبر كلاسيكو والتي ستجمع منتخبي العراق والأرجنتين على استاد الأمير فيصل بن فهد بمدينة الرياض، حيث تستضيف المملكة العربية السعودية منتخبات دول البرازيل والأرجنتين والعراق في منافسات السوبر الكلاسيكو لكرة القدم، الذي يقام في مدينتي الرياض وجدة خلال الفترة من 11 حتى 16 أكتوبر الجاري بمشاركة المنتخب السعودي.





وتأتي هذه المباريات الدولية الودية بعد إطلاق السوبر الكلاسيكو بمشاركة منتخبات السعودية والبرازيل والأرجنتين والعراق.



