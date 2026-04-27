تمويل مصرفي بقيمة 5.5 مليار جنيه لدعم توسعات عمرانية بشرق القاهرة

شهدت منطقة شرق القاهرة، توقيع اتفاقية تمويل متوسط الأجل بقيمة 5.5 مليار جنيه لصالح إحدى شركات التطوير العمراني متعددة الاستخدامات، بهدف تمويل جزء من التكاليف الاستثمارية للتوسعات السكنية والتجارية بمشروع مقام على مساحة 268 فدانًا بشرق القاهرة.

ويستهدف التمويل دعم استكمال مراحل جديدة من مشروع متكامل يجمع بين الأنشطة السكنية والإدارية والتجارية، في إطار توجه يعزز نماذج التنمية الحضرية التي تعتمد على تنوع الاستخدامات وتكامل الخدمات داخل مجتمع عمراني واحد.

ويأتي القرض ضمن تحركات مصرفية لتمويل المشروعات الكبرى في قطاع التطوير العقاري، باعتباره أحد القطاعات المحركة للنشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل، وبما يتماشى مع خطط الدولة للتوسع في المدن الجديدة وتعزيز التنمية المستدامة.

ويمتد المشروع في موقع حيوي بشرق العاصمة، ويضم منطقة سكنية متكاملة، ومساحات إدارية، ومركزًا تجاريًا يقدم خدمات متنوعة، بما يعكس توجهًا نحو تطوير مجتمعات تجمع بين السكن والعمل والخدمات في نطاق واحد.

وجرى توقيع الاتفاقية بحضور قيادات تنفيذية من الجانبين، دعمًا للقطاع العقاري وتعزيزًا لدوره في تمويل خطط التوسع العمراني بالسوق المحلية.