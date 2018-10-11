ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

بدء الندوة التثقيفية الـ 29 للقوات المسلحة بحضور الرئيس السيسي.. فيديو

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 10:11 ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
مي فهمي
بدأت الندوة التثقيفية التاسعة والعشرون التي يشهدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتلاوة آيات من القرآن الكريم للقارئ الشيخ خالد الجارحي.

وتنظم الندوة إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، والتي تأتي تزامنًا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد.

ويحضر الندوة الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من الوزراء والمحافظين وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار رجال الدولة وقادة وضباط القوات المسلحة والشرطة وعدد من أعضاء مجلس النواب ورموز من الصحافة والإعلام وعدد من طلبة الكليات والمعاهد العسكرية وطلبة الجامعات المصرية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي زار الخميس الماضى، النصب التذكارى للجندى المجهول بمدينة نصر، ووضع إكليلًا من الزهور على قبر الجندى المجهول بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد، ثم توجه إلى قبر الزعيم الراحل محمد أنور السادات ووضع إكليلًا من الزهور وقرأ الفاتحة ترحمًا على روحه.

ترشيحاتنا

بث مباشر.. وقائع الندوة التثقيفية الـ 29 للقوات المسلحة بحضور الرئيس السيسي

ديانا كرزون تستعرض رشاقتها بفستان أخضر ..صور

إصابة شخص في انقلاب سيارة أعلى كوبري ناهيا.. صور

ماذا يحدث للجسم عند تناول الكشك؟

ترقب في الأهلي انتظارا لموقف الخطيب من رئاسة بعثة فريق الكرة للجزائر

حبيب العادلي يكشف رسالة أحد قيادات الإخوان للضباط قبل أحداث يناير

أحد أبطال حرب أكتوبر يهدى للسيسي كتاب رجال الفرقة 19.. فيديو

6 خرافات صادمة عن طريقة شحن بطارية الهاتف

عتاب بين زوجين يؤدي إلى تحطيم كافتيريا وباب محطة سكك حديد طهطا

ننشر أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم الخميس.. فيديو

وزير التعليم: وسائل الإعلام ممنوعة من دخول المدارس إلا بإذن

موعد مباراة الزمالك ومنية سمنود في كأس مصر والقنوات الناقلة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إصابة شخص في انقلاب سيارة أعلى كوبري ناهيا.. صور

الري: 210 آلاف حالة إزالة منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل

الموجة الـ11 لإزالة التعديات تحقق أعلى معدلات استرداد أراضى الدولة فى 8 أيام

سعر غير متوقع لإطلالة كيت ميدلتون في لندن ..صور

اللون الأزرق المخملي يزيد من فخامة منزلك

فيديو

الرئيس السيسي يبكي على الهواء .. فيديو
أحد أبطال حرب أكتوبر يهدى للسيسي كتاب رجال الفرقة 19.. فيديو
ننشر أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم الخميس.. فيديو
بث مباشر.. وقائع الندوة التثقيفية الـ 29 للقوات المسلحة بحضور الرئيس السيسي
أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمبارة مصر و سوازيلاند ؟

توقعاتك لمبارة مصر و سوازيلاند ؟