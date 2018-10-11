روسيا تعلق رحلات الفضاء بعد هذا الحادث.. فيديو





قالت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء، اليوم، الخميس، نقلا عن مصدر، إن طاقم مركبة الفضاء "سويوز" في حالة جيدة ولا يحتاج إلى مساعدة طبية عاجلة بعد خلل في صاروخ يحمل المركبة بعد انطلاقه أجبر الطاقم على الهبوط اضطراريا.ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن مصدر قوله، إن روسيا قررت تعليق كل رحلات الفضاء المأهولة بعد حادث "سويوز".وأعلنت وكالة "روس كوسموس" الروسية، أن الصاروخ الحامل "سويوز إم إس -10" تعرض لعطل فني بعد انطلاقه اليوم نحو المحطة الفضائية الدولية بمركبة مأهولة تحمل رائدين روسي وأمريكي.ويحمل المركبة الفضائية المأهولة، أعضاء البعثة الفضائية الدولية 57/58 المؤلفة من رائد الفضاء الروسي، اليكسي أوفتشينين ورائد الفضاء الأمريكين نيك هيج.وذكر مصدر مطلع لوكالة "نوفوستي، أن رائدي الفضاء تعرضا خلال الحادث وعملية الهبوط الطارئ، لحملولة الزائد بلغت 6G، وللمقارنة عند انطلاق الصاروخ يتعرض رواد الفضاء لحمولة في حدود 1-7g.وبعد انطلاق الصاروخ الحامل، توقف البث بعد بضع دقائق ليعود المذيع ويعلن خلال البث على موقع "روس كوسموس"، عن وقوع العطل.وذكرت الأنباء أن الصاروخ هبط بسلام قبل دقائق في كازاخستان.وفي الفيديو الذي نشرته وكالة الفضاء الروسية" روس كوسموس"، سمع صوت رائد الفضاء الروسي وهو يقول في الثانية 0.51 / 0:18، إنه يوجد عطل في الصاروخ الناقل، وأضاف: "بعد مرور دقيقتين و45 ثانية، حدث عطلا في الحامل"، ثم قال أليكسي أوفتشينين، مازحا: "لقد وصلنا بسرعة".وكرر عبارة "يوجد عطل في الحامل" عدة مرات.