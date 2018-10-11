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تعليم

المهن التعليمية: تسجيل نادي المعلمين في الاتحاد المصري للكيك بوكسينج

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 03:06 م
صدى البلد
الديب ابوعلي
أكدت هيئة مكتب النقابة العامة للمهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين، أن هناك متابعة مستمرة لعملية صرف معاشات دفعة أكتوبر لحل أي مشكلات أولًا بأول للأعضاء والورثة.

واستعرضت هيئة المكتب ما تم خلال لقاء نقيب المعلمين ووكيل أول مجلس النواب، والذي تم خلاله المطالبة بسرعة مناقشة تعديلات قانون النقابة رقم 79 لسنة 1969 في البرلمان، وكذلك بحث مطالب المعلمين.

وأشارت هيئة مكتب النقابة إلى أنه تم تسجيل النشاط الرياضي لنادي المعلمين بالجزيرة في الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، وقريبًا سيتم استلام موافقة تسجيل النادي في الاتحاد المصري لرياضة الكونغ فو، لافتين إلى أن ذلك جاء بمجهود متواصل مع المدرب المسئول الذي يعد من أحد الرجال المسئولين عن لعبتي الكيك بوكسينج والكونغ فو في مصر، مضيفين أن كل ذلك يتم لأول مرة في تاريخ النقابة.

وأضافت هيئة المكتب أنه تم إنشاء أكاديمية للألعاب القتالية والدفاع عن النفس بنادي المعلمين بالجزيرة.

وكشفت هيئة مكتب النقابة عن بدء المرحلة الثانية من تجديد وتطوير عمارات المعلمين بمصيف رأس البر وعددهم 9 عمارات، حيث قامت إحدى شركات المقاولات بالبدء في تنفيذ ذلك.

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