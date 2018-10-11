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حوادث

كلنا واحد.. منافذ الداخلية تقدم منتجات غذائية للمواطنين بأسعار مخفضة

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 03:39 م
مبادرة كلنا واحد
مبادرة كلنا واحد
مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع عددٍ من السلاسل التجارية طرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة.

وأوضح بيان، اليوم الخميس، أن المبادرة منذ انطلاقها تشهد إقبالًا وإستحسانًا من المواطنين الذين أشادوا بجودة المعروضات وبأسعار السلع المناسبة مقارنةً بأسعار السوق ، كما عبروا عن تقديرهم للجهد الذى تبذله أجهزة الوزارة - من أجل الارتقاء بمنظومة الأداء الأمنى ، ودعم أواصر التعاون والتواصل مع أبناء الشعب المصري، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية. 

وذكر البيان، أن ذلك يأتي في إطار استراتيحية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تفعيل المبادرات الإنسانية والاجتماعية انطلاقًا من الدور المجتمعى للوزارة الذى يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور وإستمرارًا لتفعيل مبادرة " كلنا واحد " في مجال توفير السلع الغذائية والخضروات والفاكهة.
كلنا واحد.. منافذ الداخلية تقدم منتجات غذائية للمواطنين بأسعار مخفضة
كلنا واحد.. منافذ الداخلية تقدم منتجات غذائية للمواطنين بأسعار مخفضة
كلنا واحد.. منافذ الداخلية تقدم منتجات غذائية للمواطنين بأسعار مخفضة

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