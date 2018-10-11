كلنا واحد.. منافذ الداخلية تقدم منتجات غذائية للمواطنين بأسعار مخفضة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع عددٍ من السلاسل التجارية طرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة.





وأوضح بيان، اليوم الخميس، أن المبادرة منذ انطلاقها تشهد إقبالًا وإستحسانًا من المواطنين الذين أشادوا بجودة المعروضات وبأسعار السلع المناسبة مقارنةً بأسعار السوق ، كما عبروا عن تقديرهم للجهد الذى تبذله أجهزة الوزارة - من أجل الارتقاء بمنظومة الأداء الأمنى ، ودعم أواصر التعاون والتواصل مع أبناء الشعب المصري، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.



