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هانى الناظر يحذر من استخدام صبغات الشعر ويحدد البديل الآمن.. فيديو

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 05:14 م
صدى البلد
شيماء مجدي
حذر الدكتور هانى الناظر أستاذ الأمراض الجلدية، من استخدام صبغات الشعر لأنها تؤدي إلى احتراق وتقصف "فتلة" الشعر نفسها، معلقًا: "بلاش نلجأ للصبغة إلا مايكون شعرنا أبيض".

وأوضح "الناظر"خلال استضافته ببرنامج "نهاية الأسبوع" المذاع عبر فضائية "دريم"، اليوم، أن الصبغة قد تؤدى إلى حساسية بفروة الشعر وتسبب إلتهابات.

وكشف "أستاذ الأمراض الجليدية" عن بدائل صبغات الشعر وهى الحنة التى تعتبر آمنة بشكل كبير، لافتًا إلى أن الشعر الأبيض الوراثي لا يمكن علاجه.

وتابع: "الشعر الأبيض الكثيف فى السن الصغير وغير الوراثى يمكن علاجه، أما إذا كان الشعر الأبيض مبتعدا عن بعضه بالرأس فيكون طبيعيا".

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