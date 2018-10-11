حفل ترفيهي بـ سجن دمنهور بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر

قام قطاع السجون بوزارة الداخلية بالتنسيق مع قصر ثقافة البحيرة بتنظيم حفل ترفيهى بسجن دمنهور نساء، وذلك بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر ، وحضره عدد كبير من النزيلات.



يأتى ذلك فى إطار حرص القطاع على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق الفلسفة العقابية الحديثة داخل السجون المصرية؛ وفى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تعظيم أوجه الرعايه الإجتماعيه المقدمه لنزلاء السجون ، وحرصًا من قطاع السجون على تقديم كافه أوجه الرعايه الإجتماعيه للنزلاء من خلال مجموعة من البرامج الهادفة لتأهيلهم لإعادتهم إلى مدارج المجتمع كمواطنين صالحين وإيمانًا من القطاع بأهمية البرامج الترفيهية للنزلاء لما لها من دور هام فى صقل عقولهم وتوسيع مداركهم والترويح عنهم .