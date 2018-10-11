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هشام الحلبي: التوعية تمثل طوق النجاة للدولة المصرية

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 05:20 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
قال اللواء طيار أركان حرب هشام الحلبي، مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية، إن القوات المسلحة بالندوات التثقيفية التي تنظمها الشئون المعنوية بحضور الرئيس ووزير الدفاع تهدف للتوعية متعددة الجوانب العسكرية، الاستراتيجية، السياسية والثقافية.

وأوضح الحلبي خلال لقاء تلفزيوني علي فضائية إكسترا نيوز، أن النداوت التثقيفية للقوات المسلحة يشترك فيها طلاب الجامعات والمدنيين وتزاع علي الهواء مباشرة، لأهمتها في نشر الوعي والتثقيف، خاصة مع حضور الشخصيات الهامة والفعالة في الدولة المصرية.

وأشار المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إلي أن مفهوم الحرب التقليدية قد تغير في هذة المرحلة، والتوعية تمثل أساس البناء وطوق النجاة للدولة المصرية.

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