مفاجأة.. محمد صلاح يواجه شبح الاستبعاد من تشكيلة المنتخب أمام سوازيلاند

لا يزال المكسيكى خافيير أجيرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم حائرا بشأن مشاركة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى فى مباراة غدا الجمعة فى إطار لقاءات الجولة الثالثة من منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة الأمم الإفريقية 2019 بالكاميرون .



وأكد المكسيكى خافيير أجيري خلال المؤتمر الصحفى أنه سيحسم مشاركة محمد صلاح نجم الفراعنة ونادى ليفربول الإنجليزى أمام سوازيلاند صباح يوم الجمعة ليلة المباراة .



وأضاف أن محمد صلاح لديه رغبة قوية في المشاركة وحالته تتحسن بعد شعوره بالإجهاد خلال الأيام الماضية بعد مباراة فريقه أمام المان سيتى فى الدورى الإنجليزى .