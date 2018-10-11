مستشار الصحة العالمية يقدم نصائح خاصة للوقاية من فيروس سي

قال الدكتور جمال عصمت، مستشار منظمة الصحة العالمية، إن حملة الرئيس السيسي للقضاء على فيروس سي، تسعى لاكتشاف المصابين وعلاجهم والكشف الصحي المطلوب على أسرهم، لأنه من المحتمل انتشار المرض بين أفراد الأسرة.



وأوضح عصمت خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي حمدى رزق على برنامج نظرة المذاع على فضائية صدى البلد، أن الدراسات المصرية لفيروس سي تثبت انتقال المرض من المصاب إلي 4 أشخاص آخرين، مؤكدا أن إنقاذ 3 ملايين مصاب يساعد في إعفاء 12 مليون مواطن كانوا معرضين للإصابة.



وأشار مستشار منظمة الصحة العالمية، إلي أن المرض ينتقل عن طريق بعض السلوكات والأدوات المشتركة بين الأسرة، مثل فرشاة الأسنان ومقلم الأظافر، مؤكدا أن الفحص الطبي في غاية الأهمية.