ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

الفيشاوى: حياتي لن تتغير بعد الإصابة بالسرطان..وسمية الألفى تقف بجواري

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 01:00 ص
صدى البلد
أسامة علي
أكد الفنان فاروق الفيشاوى، أن يحب أن يعيش حياته وسط أسرته وأصدقائه قائلا:"أنا ما بعيش لوحدي بعيش وسط الناس دائما وأبدا".

وأضاف "الفيشاوي" خلال استضافته ببرنامج "معكم"، المذاع عبر فضائية "سى بى سى" تقديم الإعلامية منى الشاذلى، أنه لا يعتقد أن حياته ستتغير بعد إعلان إصابته بمرض السرطان، مؤكدا أن الجميع يقف إلى جواره ويدعمه.

وأوضح "الفيشاوى" أنه أبلغ زوجته السابقة سمية الألفى بخبر إصابته بالسرطان قبل أن يعلن ذلك للجمهور بمهرجان الإسكندرية السينمائى، لافتا إلى أن "الألفى" طمأنته قائلة :" احنا معاك وفى ضهرك وانت كمان عليك مسؤولية كبيرة تجاه نفسك".

ترشيحاتنا

11 معلومة عن قانون منع تداول الطيور الحية.. و5 عقوبات تصل للحبس والغرامة

صحيفة بريطانية تختار لاعبا بالأهلي ضمن أفضل المواهب العالمية

توفيق عكاشة يحذر من زيادة السكان: بلاش شغل الأرانب

نقيب الأطباء البيطريين: سببان يمنعان تطبيق قرار بيع الطيور الحية

شعبة الدواجن تكشف سر منع بيع الطيور الحية .. فيديو

الإدانات تتوالى على أنقرة.. ضابط تركي سابق يفجر مفاجأة في اختفاء خاشقجي .. فيديو

مفيدة شيحة: لهذا السبب أفضل الشعر القصير منذ بداياتي.. فيديو

عماد متعب يكشف معلومات جديدة لأول مرة عن زوجته يارا نعوم.. فيديو

توفيق عكاشة يخرج لـ فاصل بسبب ألم مفاجئ على الهواء

توفيق عكاشة ينفعل على أحد أفراد برنامجه: انت قارفنى يا أخي اقعد

حازم يس لـ صدى البلد: مشكلات خطيرة تسببها العدسات اللاصقة.. أخطرها العمى.. فيديو

رئيس حزب الوفد مداعبا: المواطن المصري يقدر يعيش بـ5 جنيه في اليوم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رشاد ونور وكريم محسن يشعلون welcome party بتجارة عين شمس‎..فيديو وصور

كشف أثري جديد بمعبد كوم أمبو بأسوان تعرف عليه.. صور

ذبح بوحة في ظروف غامضة بالحوامدية.. وشاهد عيان يدلي بأوصاف المتهم.. صور

مدبولي يستقبل وزير الإسكان البحريني لبحث مجالات التعاون المشترك.. صور

غابات الحشائش تحاصر مساكن اللوكس بطور سيناء وتأوي الزواحف.. صور

فيديو

أبرز 10 فيديوهات في التوك شو.. بكري: الداخلية تدعم الطلاب غير القادرين على دفع المصاريف..وقطر تبث إشاعات ضد السعودية..توفيق عكاشة يتعرض لموقف محرج على الهواء
منى الشاذلي للفيشاوى: دوخت سمية الألفي.. وفاروق: كانت شقاوة عيال
عماد النحاس يتحدث عن دور علي غزال في خط وسط منتخب مصر ..فيديو
متصلة لـ معتز الدمرداش: تركت المنزل بعد تغيير زوجي باسورد موبايله.. فيديو
رئيس نادي سبورتنج كاسيل: نتعرض لظلم تحكيمي في المباريات ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمبارة مصر و سوازيلاند ؟

توقعاتك لمبارة مصر و سوازيلاند ؟