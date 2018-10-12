الفيشاوى: حياتي لن تتغير بعد الإصابة بالسرطان..وسمية الألفى تقف بجواري

أكد الفنان فاروق الفيشاوى، أن يحب أن يعيش حياته وسط أسرته وأصدقائه قائلا:"أنا ما بعيش لوحدي بعيش وسط الناس دائما وأبدا".



وأضاف "الفيشاوي" خلال استضافته ببرنامج "معكم"، المذاع عبر فضائية "سى بى سى" تقديم الإعلامية منى الشاذلى، أنه لا يعتقد أن حياته ستتغير بعد إعلان إصابته بمرض السرطان، مؤكدا أن الجميع يقف إلى جواره ويدعمه.



وأوضح "الفيشاوى" أنه أبلغ زوجته السابقة سمية الألفى بخبر إصابته بالسرطان قبل أن يعلن ذلك للجمهور بمهرجان الإسكندرية السينمائى، لافتا إلى أن "الألفى" طمأنته قائلة :" احنا معاك وفى ضهرك وانت كمان عليك مسؤولية كبيرة تجاه نفسك".



