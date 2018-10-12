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زوجة اللواء باقي: عمله في السد العالي ساعده كثيرا في فكرة اختراق خط بارليف

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 03:19 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاني حسين
قالت عواطف نجيب إسكندر، زوجة البطل الراحل اللواء باقي زكي يوسف صاحب فكرة اختراق الساتر الترابي في حرب أكتوبر المجيدة، إن زوجها استفاد من خبراته التي اكتسبها من عمله في السد العالي.

وأضافت "إسكندر" في حوارها في برنامج " مصر النهاردة " المذاع على قناة " مصر الأولى"، قائلا:" اللواء باقي استوحى فكرة استخدام دفع المياه عبر مضخات لإزالة الساتر الترابي، من أعمال التجويف الهيدروليكي التي كان ينفذها في السد العالي لأغراض معينة".

وتابعت:" زوجي كان ينتمي إلى الفرقة 19 التي كان منوط بها اختراق الساتر الترابي وفتح فجوات لمرور المعدات والأسلحة والجنود".

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