ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

تأهل علي فرج ورنيم الوليلي لقبل نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 10:12 ص
صدى البلد
أ ش أ
تأهل فجر اليوم بتوقيت جرينتش كل من اللاعب علي فرج واللاعبة رنيم الوليلى للدور قبل النهائي لبطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش التي تستمر فعالياتها حتى يوم 13 أكتوبر الحالي.

ففي منافسات الرجال صعد على فرج المصنف الثاني بعد تغلبه على الفرنسي جريجورى جوتيه المصنف السادس بثلاثة أشواط لشوطين بواقع 6-11, 11-4, 7-11, 11-9, 11-2 فى مباراة ماراثونية استغرقت 74 دقيقة.

وفى منافسات السيدات صعدت رنيم الوليلى المصنفة الثانية للمربع الذهبي بعد التغلب على الإنجليزية لورا ماسارو المصنفة السابعة بثلاثة أشواط دون رد بواقع 11-7, 11-2, 12-10 فى مباراة استغرقت 32 دقيقة.

وبذلك يوجد فى المربع الذهبي للبطولة لاعبين مصريين هما محمد الشوربجى وعلى فرج ولاعبتين هما نور الشربينى ورنيم الوليلى.

ترشيحاتنا

ترامب يستبعد اختيار دينا باول كخليفة لنيكي هيلي في الأمم المتحدة

أردوغان ينحني أمام أمريكا..صفقة لإطلاق سراح القس الأمريكي خلال جلسة محاكمة

لمدة يوم .. طالبة مصرية سفيرة لسويسرا بالقاهرة .. صور

طرق منزلية تخلصك من جير الأسنان ورائحة الفم الكريهة

الأرصاد للمواطنين : حان الوقت للتغيير للملابس الشتوية

فيرنر مستعد للعب في أي مركز فى هجوم بمنتخب ألمانيا

إسرائيل تقرر وقف استخدام طائرات إف -35 لهذا السبب

قطع الكهرباء عن 17 منطقة بطنطا اليوم

أمطار غزيرة وعواصف رعدية وتوقف حركة الصيد بدمياط

تحرك أمريكي إسرائيلي عسكري ضد منظومة إس 300

أمن الدقهلية يكشف لغز العثور على جثة طفل مقتول بإحدى قرى الدقهلية

حفيدة الملكة إليزابيث تستعد لحفل زفافها.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حفيدة الملكة إليزابيث تستعد لحفل زفافها.. صور

بلقيس بإطلالة متميزة في أحدث جلسة تصوير

لمسة من جمال الطبيعة داخل المنزل بالمزهريات الكبيرة.. صور

وزير الرياضة يشهد معرض ومهرجان أنسومينا للألعاب الإلكترونية

رشاد ونور وكريم محسن يشعلون welcome party بتجارة عين شمس‎..فيديو وصور

فيديو

المرور: إغلاق جزئي للدائري القادم من القاهرة الجديدة إلى المنيب.. فيديو
تعرف على الحالة المرورية في شوارع القاهرة عبر Google Earth
كريم العمدة: مصر تسير بخطى سليمة فى برنامج الإصلاح الاقتصادي.. فيديو
الأرصاد توجه بارتداء الملابس الثقيلة.. فيديو
أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم الجمعة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمبارة مصر و سوازيلاند ؟

توقعاتك لمبارة مصر و سوازيلاند ؟