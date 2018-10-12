تأهل علي فرج ورنيم الوليلي لقبل نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش

تأهل فجر اليوم بتوقيت جرينتش كل من اللاعب علي فرج واللاعبة رنيم الوليلى للدور قبل النهائي لبطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش التي تستمر فعالياتها حتى يوم 13 أكتوبر الحالي.



ففي منافسات الرجال صعد على فرج المصنف الثاني بعد تغلبه على الفرنسي جريجورى جوتيه المصنف السادس بثلاثة أشواط لشوطين بواقع 6-11, 11-4, 7-11, 11-9, 11-2 فى مباراة ماراثونية استغرقت 74 دقيقة.



وفى منافسات السيدات صعدت رنيم الوليلى المصنفة الثانية للمربع الذهبي بعد التغلب على الإنجليزية لورا ماسارو المصنفة السابعة بثلاثة أشواط دون رد بواقع 11-7, 11-2, 12-10 فى مباراة استغرقت 32 دقيقة.



وبذلك يوجد فى المربع الذهبي للبطولة لاعبين مصريين هما محمد الشوربجى وعلى فرج ولاعبتين هما نور الشربينى ورنيم الوليلى.

