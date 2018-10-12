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شاهد..حفل زفاف حفيدة الملكة إليزابيث في مقر إقامة الأسرة المالكة

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 02:57 م
الأميرة يوجيني
الأميرة يوجيني
آيات أحمد
عرضت فضائية " روسيا اليوم" لقطات خاصة لحفل زفاف الأميرة يوجيني، وهي الابنة الصغرى لثالث أبناء الملكة إليزابيث الأمير آندرو وزوجته السابقة سارة فيرغسون دوقة يورك، على الأمير جاك بروكسبانك في مقر إقامة الأسرة المالكة بقلعة وندسور.

وقال قصر بكنغهام إن الأميرة شارلوت، ثلاثة أعوام، ابنة الأمير وليام وزوجته كيت ميدلتون ستكون وصيفة للعروس، بينما سيكون شقيقها الأمير جورج ،خمسة أعوام، من الأولاد المساعدين في حفل الزفاف.

وشهدت القلعة زفاف الأمير هاري، الابن الأصغر لولي العهد الأمير تشارلز، والممثلة الأمريكية ميغان ماركل في مايو أيار. وستقلد يوجيني بعضا من خطط ابن عمها في زفافها.

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