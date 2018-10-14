الانتاج الحربي: حققنا استفادة مالية بسبب عمر السعيد ..فيديو

أكد خالد مهدي مدير الكرة بنادي الانتاج الحربي ان ناديه لن يقف أمام مصلحة أي لاعب بالفريق.



وقال خالد في تصريحات خاصة لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "عمر السعيد كان هداف الدوري مع الإنتاج الحربي وكان يرغب في الرحيل وحققنا رغبته".



متابعًا "وضعنا شرط فى عقد انتقال عمر السعيد لنادي وادي دجلة بالحصول على 30% من نسبة إعادة بيعه وهو ما حدث بالفعل عندما انتقل لنادي الزمالك".



مختتمًا تصريحاته "لن نفتح مزاد على عامر عامر، اللاعب مستمر معنا".

