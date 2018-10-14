ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

البحيرة تزرع 300 شجرة تنفيذا لمبادرة الرئيس السيسي.. صور

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 02:24 م
مشروع تشجير تنفيذا
مشروع تشجير تنفيذا لمبادرة السيسى
جمالات الدمنهورى
دشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدكو في البحيرة، حملة تشجير للشوارع وأمام المدارس، وذلك بالتنسيق مع إدارات الزراعة والتعليم والشباب فى إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بزراعة مليون شجرة مثمرة.

وقام الطلاب والشباب والموظفين المشاركين بالمبادرة بزراعة المئات من الأشجار المثمرة بالشوارع وأمام المدارس وبمحيط مراكز الشباب تنفيذا لتوجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة والعميد خالد كشك رئيس الوحدة المخبرية لمركز ومدينة إدكو.

وتمكنت المبادرة من زراعة 300 شجرة من الأشجار المثمرة (برتقال - يوسفي - جوافة) بالمدارس ولتجميل شوارع المدينة تم زراعة أشجار بزروميا بالطريق الدائري (الملح) وجار استكمال زراعة الأشجار تباعا بإشراف عبده كونه نائب رئيس المركز، وبحضور مهندسي الإدارة الزراعية بادكو.
البحيرة تزرع 300 شجرة تنفيذا لمبادرة الرئيس السيسي.. صور
البحيرة تزرع 300 شجرة تنفيذا لمبادرة الرئيس السيسي.. صور
البحيرة تزرع 300 شجرة تنفيذا لمبادرة الرئيس السيسي.. صور
البحيرة تزرع 300 شجرة تنفيذا لمبادرة الرئيس السيسي.. صور
البحيرة تزرع 300 شجرة تنفيذا لمبادرة الرئيس السيسي.. صور
البحيرة تزرع 300 شجرة تنفيذا لمبادرة الرئيس السيسي.. صور
البحيرة تزرع 300 شجرة تنفيذا لمبادرة الرئيس السيسي.. صور
البحيرة تزرع 300 شجرة تنفيذا لمبادرة الرئيس السيسي.. صور
البحيرة تزرع 300 شجرة تنفيذا لمبادرة الرئيس السيسي.. صور
البحيرة تزرع 300 شجرة تنفيذا لمبادرة الرئيس السيسي.. صور
البحيرة تزرع 300 شجرة تنفيذا لمبادرة الرئيس السيسي.. صور
البحيرة تزرع 300 شجرة تنفيذا لمبادرة الرئيس السيسي.. صور
البحيرة تزرع 300 شجرة تنفيذا لمبادرة الرئيس السيسي.. صور
البحيرة تزرع 300 شجرة تنفيذا لمبادرة الرئيس السيسي.. صور
البحيرة تزرع 300 شجرة تنفيذا لمبادرة الرئيس السيسي.. صور

ترشيحاتنا

بعثة المنتخب بمطار القاهرة قبل السفر لسوازيلاند.. صور

العثور على طفل لقيط بجوار سور مزرعة في حوش عيسى

الزمالك يؤكد مشاركته في بطولة الكونفيدرالية الموسم المقبل

درع السماء.. فيديو من الشئون المعنوية احتفالا بعيد القوات الجوية

ابن عم ميسي يفتح النار على مارادونا

اكتشاف مقبرة مصاصي دماء حقيقية في إيطاليا.. صور

العين صابت ميجان والأمير هاري.. أول خلاف بين الزوجين على الشاشات.. فيديو

شاهد.. بردية مصرية نادرة طولها 17 مترا تباع بسعر خيالي في فرنسا

أحست بقرب أجلها.. فتاة منوفية تناشد الأهالي بحضور صلاة جنازتها

نوع من البذور يحارب الكوليسترول بسرعة لا تتوقعينها

أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو

شاهد.. الأطفال يوجهون رسائل مؤثرة لـ محمد صلاح

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. بردية مصرية نادرة طولها 17 مترا تباع بسعر خيالي في فرنسا

بعثة المنتخب بمطار القاهرة قبل السفر لسوازيلاند.. صور

هيفاء وهبي ترتدي هذا الفستان مرتين.. فيديو وصور

مدبولي يتفقد أعمال تطوير طريق الواحات بأكتوبر.. صور

خرجت لتبحث عن عمل| رصاصة في الرقبة تنهي حياة عارضة الأزياء الأمريكية.. صور

فيديو

الري توضح أهمية مؤتمر أسبوع القاهرة الأول للمياه.. فيديو
إطلاق الدفعة الأولى لذريعة سمك البلطى بأسوان .. فيديو وصور
طبيب يكشف سبب مرض تامر حسني.. فيديو
الغرف التجارية تحذر من خطورة ذبح الدواجن داخل الكتل السكنية.. فيديو
مواطنون عن غلق المقاهى 12 ليلا: إحنا دولة مابتنامش.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد حصول المرأة الحامل وذوي الاحتياجات الخاصة على يوم إجازة إضافي أسبوعيا؟

هل تؤيد حصول المرأة الحامل وذوي الاحتياجات الخاصة على يوم إجازة إضافي أسبوعيا؟