البحيرة تزرع 300 شجرة تنفيذا لمبادرة الرئيس السيسي.. صور

دشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدكو في البحيرة، حملة تشجير للشوارع وأمام المدارس، وذلك بالتنسيق مع إدارات الزراعة والتعليم والشباب فى إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بزراعة مليون شجرة مثمرة.



وقام الطلاب والشباب والموظفين المشاركين بالمبادرة بزراعة المئات من الأشجار المثمرة بالشوارع وأمام المدارس وبمحيط مراكز الشباب تنفيذا لتوجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة والعميد خالد كشك رئيس الوحدة المخبرية لمركز ومدينة إدكو.



وتمكنت المبادرة من زراعة 300 شجرة من الأشجار المثمرة (برتقال - يوسفي - جوافة) بالمدارس ولتجميل شوارع المدينة تم زراعة أشجار بزروميا بالطريق الدائري (الملح) وجار استكمال زراعة الأشجار تباعا بإشراف عبده كونه نائب رئيس المركز، وبحضور مهندسي الإدارة الزراعية بادكو.

