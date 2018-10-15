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أخبار العالم

ترامب يلمح لإمكانية استقالة وزير الدفاع الأمريكي من منصبه

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 02:16 ص
ترامب
ترامب
طارق موسى
كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه ليس متأكدا مما إذا كان وزير الدفاع جيمس ماتيس يعتزم الاستقالة من منصبه.

وأضاف أن الجنرال المتقاعد قد يفعل ذلك وأنه يعتبر ماتيس "ديمقراطيا إلى حد ما".

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال ترامب: "الأمر يبدو وكأنه يعتزم الاستقالة"، مضيفا "إذا أردتم أن تعلموا الحقيقة فأعتقد أنه ديمقراطي إلى حد ما. لكن الجنرال ماتيس شخص طيب. إننا نتعامل معا بشكل جيد للغاية. قد يرحل. أعني أنه في مرحلة ما كل شخص يرحل. كل شخص. الناس يرحلون. هذه هي واشنطن".

وتعد هذه هي أول مرة يتحدث فيها الرئيس الجمهوري علنا بشكل سلبي عن ماتيس الذي طلب من الصحفيين في الشهر الماضي ألا يأخذوا بجدية التقارير التي تقول إنه قد يستقيل.

وردا على سؤال عن تصريحات ترامب قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية الكولونيل روب مانينج في بيان مقتضب "الوزير ماتيس يركز تماما على أداء عمله — لضمان أن يظل الجيش الأمريكي أكثر قوة فتكا على الكوكب".

وصار مستقبل ماتيس مثار تكهنات وسائل الإعلام خاصة بعد صدور كتاب للصحفي الأمريكي الشهير بوب وودوارد صور ماتيس بأنه يذم ترامب في اللقاءات الخاصة مع زملائه، ونفى ماتيس بشدة الإدلاء بتعليقات على هذه الشاكلة.

وكان ترامب حريصا على ماتيس وقال في الخامس من سبتمبر إن وزير دفاعه باق في المنصب.

ويشيد المسؤولون الغربيون بماتيس في أحاديثهم الخاصة وعلا شأنه بين شركاء الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي في الوقت الذي زادت فيه حيرتهم من سياسات ترامب الخاصة بالتجارة وإيران وارتبكوا بسبب تقربه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ويعتبر ماتيس أقل تشددا تجاه إيران من وزير الخارجية مايك بومبيو ومستشار الأمن القومي جون بولتون.

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