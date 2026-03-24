بسبب سوء الطقس.. إجازة بمدارس التمريض في قنا يومي الأربعاء والخميس

​وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بمنح جميع طلاب مدارس التمريض التابعة لمديرية الشؤون الصحية على مستوى المحافظة إجازة رسمية، وذلك يومي الأربعاء والخميس، تحسباً لسوء الأحوال الجوية المتوقعة.

​وأوضح الدكتور أحمد صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، بأن هذا القرار ياتي كإجراء استباقي نظراً لتوقعات سوء الأحوال الجوية، وتماشياً مع القرارات الصادرة بشأن مدارس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لضمان سلامة الطلاب والعاملين بالمنظومة التعليمية.

وأكد وكيل وزارة الصحة بقنا، وضع مصلحة الطلاب وسلامتهم، كأولوية قصوى، مشيرًا إلى أن هذا القرار يعكس التنسيق الكامل بين اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، ومديرية الصحة لتوحيد الإجراءات الاحترازية على مستوى المنشآت التعليمية بالمحافظة.



وأشار صادق، إلى أنه سيتم استئناف العمل والدراسة بانتظام عقب عودة الأمور إلى نصابها الطبيعي، مشيرًا إلى وجود غرفة عمليات تتابع الموقف لحظة بلحظة، بالتنسيق مع محافظة قنا، لاتخاذ أي قرارات إضافية إذا استدعت الحاجة، وذلك حفاظاً على الصحة العامة وأمن الجميع، وتفاديًا لأي معوقات قد تسببها الظروف الجوية المتوقعة.



وفى ذات السياق أعلن الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، عن رفع درجة الإستعداد إلى الحالة القصوى بكافة المستشفيات والوحدات الصحية على مستوى المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان واللواء الدكتور مصطفى الببلاوي محافظ قنا، لمواجهة حالة عدم الإستقرار في الأحوال الجوية المتوقعة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بقنا، بأنه أصدر توجيهات لإدارة الطوارئ وكافة الإدارات المعنية بالمديرية برفع درجة الجاهزية، والتنسيق المستمر بين جميع القطاعات، لضمان سرعة الإستجابة لأي طارئ، مع التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، ومراجعة أرصدة بنوك الدم، وجاهزية الأجهزة الطبية، وإنتظام العمل بأقسام الإستقبال والطوارئ والعنايات المركزة.