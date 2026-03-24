محافظ قنا يوجه برفع حالة الطوارئ لمواجهة سوء الأحوال الجوية

وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، رفع حالة الطوارئ بجميع المراكز والمدن وقرى المحافظة، تزامنًا مع تنبؤات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بشأن الحالة المتوقعة للأحوال الجوية خلال الأيام القادمة، وتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وأكد محافظ قنا، تفعيل وانعقاد غرفة العمليات المركزية ومركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بشكل مستمر والتنسيق الكامل مع غرف العمليات الفرعية والجهات المعنية، للتعامل الفوري مع أي تداعيات محتملة لحالة الطقس.

وشدد الببلاوي، على أهمية استعداد قطاعات المرافق والكهرباء والطرق، وجاهزية المعدات وفرق التدخل السريع، للتعامل مع أي حادث من الممكن أن يطرأ، والتعامل مع الشكاوى بشكل سريع مثل انقطاع الكهرباء والرد على جميع استفسارات المواطنين، وغيرها لحين استقرار الأحوال الجوية.

كما شدد محافظ قنا، على ضرورة تطهير مخرات السيول عن طريق التأكد من جاهزية وسلامة جميع المخرات بنطاق المحافظة، والمرور الميداني على أماكن الإيواء للتأكد من استيفائها لكافة المتطلبات التشغيلية وتجهيز مهام الإغاثة.

و كلف الببلاوي، مديرية الصحة برفع الجاهزية في كافة المستشفيات والوحدات الصحية، مع مراجعة مخزون الأدوية والأمصال والتأكد من كفاءة المولدات الكهربائية البديلة وسيارات الإسعاف.

وشدد محافظ قنا، على ضرورة نشر الأكمنة الثابتة والمتحركة على الطرق السريعة والفرعية، ووضع خطط للطرق البديلة في حال اضطرار الأجهزة لغلق بعض الطرق حفاظاً على أرواح المواطنين، مع توزيع سيارات الحماية المدنية وكسح المياه في المناطق الحيوية.

كما ناشد الببلاوي، رؤساء الوحدات المحلية، بضرورة مراجعة أعمدة الإنارة بالشوارع واتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع حوادث الصعق، وتأمين المخزون الاستراتيجي للسلع التموينية والاحتياجات الأساسية.

وحال حدوث أي طارئ يرجى التواصل على أرقام غرف عمليات مراكز المدن التالية:

قنا 3332222

أبوتشت 2710345

فرشوط 2510555

نجع حمادي 2580717

دشنا 2740708

الوقف 3431340

قفط 2864030

نقادة 2600679

قوص 2210013

