قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ قنا يوجه برفع حالة الطوارئ لمواجهة سوء الأحوال الجوية

بيان الأرصاد
يوسف رجب

وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، رفع حالة الطوارئ بجميع المراكز والمدن وقرى المحافظة، تزامنًا مع تنبؤات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بشأن الحالة المتوقعة للأحوال الجوية خلال الأيام القادمة، وتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وأكد محافظ قنا، تفعيل وانعقاد غرفة العمليات المركزية ومركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بشكل مستمر والتنسيق الكامل مع غرف العمليات الفرعية والجهات المعنية، للتعامل الفوري مع أي تداعيات محتملة لحالة الطقس.

وشدد الببلاوي، على أهمية استعداد قطاعات المرافق والكهرباء والطرق، وجاهزية المعدات وفرق التدخل السريع، للتعامل مع أي حادث من الممكن أن يطرأ، والتعامل مع الشكاوى بشكل سريع مثل انقطاع الكهرباء والرد على جميع استفسارات المواطنين، وغيرها لحين استقرار الأحوال الجوية.

كما شدد محافظ قنا، على ضرورة تطهير مخرات السيول عن طريق التأكد من جاهزية وسلامة جميع المخرات بنطاق المحافظة، والمرور الميداني على أماكن الإيواء للتأكد من استيفائها لكافة المتطلبات التشغيلية وتجهيز مهام الإغاثة.

و كلف الببلاوي، مديرية الصحة برفع الجاهزية في كافة المستشفيات والوحدات الصحية، مع مراجعة مخزون الأدوية والأمصال والتأكد من كفاءة المولدات الكهربائية البديلة وسيارات الإسعاف.

وشدد محافظ قنا، على ضرورة نشر الأكمنة الثابتة والمتحركة على الطرق السريعة والفرعية، ووضع خطط للطرق البديلة في حال اضطرار الأجهزة لغلق بعض الطرق حفاظاً على أرواح المواطنين، مع توزيع سيارات الحماية المدنية وكسح المياه في المناطق الحيوية.

كما ناشد الببلاوي، رؤساء الوحدات المحلية، بضرورة مراجعة أعمدة الإنارة بالشوارع واتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع حوادث الصعق، وتأمين المخزون الاستراتيجي للسلع التموينية والاحتياجات الأساسية.

وحال حدوث أي طارئ يرجى التواصل على أرقام غرف عمليات مراكز المدن التالية:
قنا 3332222
أبوتشت 2710345
فرشوط 2510555
نجع حمادي 2580717
دشنا 2740708
الوقف 3431340
قفط 2864030
نقادة 2600679
قوص 2210013
 

مكرونة بالصلصة والبصل
