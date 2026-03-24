صحة قنا: إجراء 5930 عملية جراحية خلال 30 يومًا

شهدت مستشفيات مديرية الشؤون الصحية بقنا، نشاطًا ملحوظًا في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، حيث تضم المستشفيات 930 سريرًا داخليًا اقتصاديًا ومجانيًا لخدمة المرضى بمختلف التخصصات، وذلك في إطار جهود المنظومة الصحية لتوفير الرعاية الطبية المتكاملة لأبناء محافظة قنا.

وقال الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، إأن أقسام الاستقبال والطوارئ بمستشفيات المحافظة استقبلت 45441 مواطنًا خلال شهر، فيما بلغ عدد المترددين على العيادات الخارجية 110468 مواطنًا لتلقي الخدمات الطبية المختلفة.

وأشار صادق، إلى أن أقسام العناية المركزة بالمستشفيات استقبلت 760 مريضًا داخل 164 سرير عناية مركزة، تنوعت ما بين عناية مركزة عامة، ومتوسطة، وعناية قلب، وحروق، وأطفال، بما يعكس حجم الجهود المبذولة في تقديم الرعاية للحالات الحرجة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بقنا، بأن حضانات الأطفال بمستشفيات المحافظة استقبلت 386 حالة داخل 124 حضانة، فيما نجحت أقسام النساء والتوليد في التعامل مع 393 حالة ولادة خلال نفس الفترة.

وأضاف الدكتور عبدالله حمدي، مدير الطب العلاجي بمديرية الصحة بقنا، بأن أقسام العلاج الطبيعي بالمستشفيات استقبلت 2908 مواطنين خلال شهر، وتم إجراء 6834 جلسة علاج طبيعي داخل تلك الأقسام، إلى جانب إجراء 56906 تحاليل طبية متنوعة داخل معامل المستشفيات لعدد 16366 مريضًا، بما يعكس حجم العمل داخل المنظومة التشخيصية والعلاجية بالمستشفيات.

وأوضح مدير الطب العلاجي، بأن وحدات الغسيل الكلوي بمستشفيات الصحة نظمت أكثر من 12768 جلسة غسيل كلوي من خلال 291 ماكينة غسيل كلوي، كما تم إجراء 21800 فحص أشعة متنوعة ما بين الرنين المغناطيسي والأشعة المقطعية والماموجرام والأشعة العادية والإيكو، إلى جانب 35 حالة قسطرة قلبية و282 منظارًا طبيًا، فضلًا عن نجاح الفرق الطبية في إجراء نحو 5930 عملية جراحية ما بين كبرى وذات مهارة ومتوسطة وصغرى، من بينها 470 عملية كبرى وذات مهارة.



من جانبه أكد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، ضرورة جاهزية مستشفيات المحافظة واستعدادها الدائم لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين على مدار الساعة، مشيدًا بجهود الفرق الطبية وجميع العاملين بالقطاع الصحي بالمحافظة، وما يبذلونه من عمل متواصل لخدمة المرضى والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.