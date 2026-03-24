الرئيس السيسي يؤكد ضرورة مواصلة مسار الإصلاح المؤسسي الشامل لضمان الانضباط المالي والحوكمة
براءة المتهم في واقعة التحرش بفتاة الأتوبيس ورفض الدعوى المدنية
صدام الكاف وأسود التيرانجا.. الحاج ضيوف يشعل أزمة نهائي كأس أمم أفريقيا 2025: "فزنا في الملعب.. ولن نتنازل عن اللقب"
الدولار والريال.. أسعار العملات اليوم الثلاثاء 24 مارس
سكرانة.. أجنبية تلقي ابن شقيقتها من الطابق الخامس والأهالي ينقذون شقيقته
قائد الجيش الفرنسي: تصرفات أمريكا باتت تؤثر سلبًا على مصالحنا
تدابير اقتصادية | توجيه رسمي من الرئيس السيسي للحكومة بسبب الأحداث الإقليمية
الرئيس السيسي يجتمع مع مدبولي ووزير المالية
الأردن وفرنسا تبحثان سبل إنهاء التصعيد ودعم لبنان وفلسطين وتعزيز الأمن الإقليمي
الوزراء: المناطق الحرة تُعيد رسم خريطة الاستثمار والتجارة في مصر
هل يرحل إمام عاشور إلى الدوري السعودي.. مصدر بالأهلي يكشف الحقيقة كاملة
ماس وذهب ودولارات.. زوجة إعلامي شهير تتهم خادمة أجنبية بسرقتها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صحة قنا: إجراء 5930 عملية جراحية خلال 30 يومًا

مستشفى نجع حمادى العام
مستشفى نجع حمادى العام
يوسف رجب

شهدت مستشفيات مديرية الشؤون الصحية بقنا، نشاطًا ملحوظًا في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، حيث تضم المستشفيات 930 سريرًا داخليًا اقتصاديًا ومجانيًا لخدمة المرضى بمختلف التخصصات، وذلك في إطار جهود المنظومة الصحية لتوفير الرعاية الطبية المتكاملة لأبناء محافظة قنا.

وقال الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، إأن أقسام الاستقبال والطوارئ بمستشفيات المحافظة استقبلت 45441 مواطنًا خلال شهر، فيما بلغ عدد المترددين على العيادات الخارجية 110468 مواطنًا لتلقي الخدمات الطبية المختلفة.

وأشار صادق، إلى أن أقسام العناية المركزة بالمستشفيات استقبلت 760 مريضًا داخل 164 سرير عناية مركزة، تنوعت ما بين عناية مركزة عامة، ومتوسطة، وعناية قلب، وحروق، وأطفال، بما يعكس حجم الجهود المبذولة في تقديم الرعاية للحالات الحرجة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بقنا، بأن حضانات الأطفال بمستشفيات المحافظة استقبلت 386 حالة داخل 124 حضانة، فيما نجحت أقسام النساء والتوليد في التعامل مع 393 حالة ولادة خلال نفس الفترة.

وأضاف الدكتور عبدالله حمدي، مدير الطب العلاجي بمديرية الصحة بقنا، بأن أقسام العلاج الطبيعي بالمستشفيات استقبلت 2908 مواطنين خلال شهر، وتم إجراء 6834 جلسة علاج طبيعي داخل تلك الأقسام، إلى جانب إجراء 56906 تحاليل طبية متنوعة داخل معامل المستشفيات لعدد 16366 مريضًا، بما يعكس حجم العمل داخل المنظومة التشخيصية والعلاجية بالمستشفيات.

وأوضح مدير الطب العلاجي، بأن وحدات الغسيل الكلوي بمستشفيات الصحة نظمت أكثر من 12768 جلسة غسيل كلوي من خلال 291 ماكينة غسيل كلوي، كما تم إجراء 21800 فحص أشعة متنوعة ما بين الرنين المغناطيسي والأشعة المقطعية والماموجرام والأشعة العادية والإيكو، إلى جانب 35 حالة قسطرة قلبية و282 منظارًا طبيًا، فضلًا عن نجاح الفرق الطبية في إجراء نحو 5930 عملية جراحية ما بين كبرى وذات مهارة ومتوسطة وصغرى، من بينها 470 عملية كبرى وذات مهارة.


من جانبه أكد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، ضرورة جاهزية مستشفيات المحافظة واستعدادها الدائم لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين على مدار الساعة، مشيدًا بجهود الفرق الطبية وجميع العاملين بالقطاع الصحي بالمحافظة، وما يبذلونه من عمل متواصل لخدمة المرضى والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيزو

مفاجأة مدوية.. أحمد السيد زيزو يطلب الرحيل عن الأهلي

بن شرقي

بعد حذف جملة لاعب الأهلي.. بن شرقي: ولا يوم من أيام الزمالك

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب الآن.. عيار 21 بكام؟

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم .. كم وصل سعر الكيلو؟

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس غداً لسوء الأحوال الجوية| التعليم تحسم الجدل

امام وبن شرقي وبن رمضان

زلزال الخروج الإفريقي.. الأهلي يقرر بيع بن رمضان وإمام وبن شرقي

اسعار الفراخ اليوم

بداية الانخفاض.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنوك اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

هاتف ريدمي

مميزات ثورية.. ريدمي تغزو الأسواق بهاتف جديد| مواصفاته

BMW

بعد طول انتظار.. بي إم دبليو "الفئة iM3" تكشف عن شكلها الجديد 2027

مازدا

مازدا العالمية في ورطة قضائية.. سياراتها الجديدة لا يمكن إصلاحها بسبب العيوب

بالصور

لبشرة ناعمة كالزجاج.. تونر طبيعى من مطبخك

لبشرة ناعمة كالزجاج..تونر طبيعى من مطبخك
لبشرة ناعمة كالزجاج..تونر طبيعى من مطبخك
لبشرة ناعمة كالزجاج..تونر طبيعى من مطبخك

بعيدًا عن زيت الزيتون.. 4 أطعمة غنية بالدهون الصحية تعزز قلبك وتدعم طاقتك

زيت الزيتون
زيت الزيتون
زيت الزيتون

بملابس كاجوال.. درة تتألق رفقة زوجها فى أحدث ظهور لها

بملابس كاجوال..درة تتألق رفقة زوجها فى اخر ظهور لها
بملابس كاجوال..درة تتألق رفقة زوجها فى اخر ظهور لها
بملابس كاجوال..درة تتألق رفقة زوجها فى اخر ظهور لها

سر غامض يحدث أثناء نومك ليلًا.. قد ينقذ قلبك دون أن تشعر

سر غامض يحدث أثناء نومك ليلًا.. قد ينقذ قلبك دون أن تشعر!
سر غامض يحدث أثناء نومك ليلًا.. قد ينقذ قلبك دون أن تشعر!
سر غامض يحدث أثناء نومك ليلًا.. قد ينقذ قلبك دون أن تشعر!

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب : رغم الاختراقات والاغتيالات .. هل فشلت إسرائيل استخباراتيًا خلال حرب إيران؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : الحرب على إيران .. ومعركة تكسير العظام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سيادة مصر

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: لم الإصلاح؟!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمان العاطفي

المزيد