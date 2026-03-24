تموين قنا : ضخ 277 ألف أسطوانة بوتاجاز لتلبية احتياجات المواطنين

قال المهندس حسن القط، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بقنا، إنه خلال فترة عيد الفطر، تم ضخ كميات كبيرة من الأسطوانات، شملت 268,000 أسطوانة بوتاجاز منزلية من الحجم الصغير، و9,500 أسطوانة بوتاجاز تجارية من الحجم الكبير.

وأوضح القط، بأن المديرية شكلت لجانًا دورية لمتابعة عمليات التوزيع حتى وصولها للمستهلك، موضحاً أن هناك تعليمات مشددة لمفتشي التموين بتحرير محاضر فورية للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت بيعه لأسطوانات البوتاجاز بأسعار أزيد من السعر الرسمي.

من جانبه شدد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، على ضرورة التنسيق الكامل بين كافة الأجهزة التنفيذية لضمان توافر السلع الغذائية الأساسية وأسطوانات البوتاجاز بجميع مراكز وقرى المحافظة، مؤكداً أهمية الالتزام بالأسعار الرسمية المقررة من الدولة لحماية المواطنين من جشع بعض التجار.

ووجه محافظ قنا، مديرية التموين بضرورة الرقابة الصارمة على مستودعات البوتاجاز وسلاسل الإمداد، لضمان وصول الدعم لمستحقيه ومنع أي محاولات لبيع السلع بأسعار أزيد من التسعيرة الرسمية.



للابلاغ على المخالفات التموينية عبر الأرقام التالية:

0963334927

0963339548

0963338137

إدارة تموين أبوتشت 01119562857

إدارة تموين فرشوط 01009724241

إدارة تموين نجع حمادي 01093269055

إدارة تموين دشنا 01026080201

إدارة تموين بندر ومركز قنا 01067774799

إدارة تموين قفط 01017093474

إدارة تموين قوص 01031363930

إدارة تموين نقادة 01000601601

إدارة تموين الوقف 01159265814









