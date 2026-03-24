تموين قنا : ضخ 277 ألف أسطوانة بوتاجاز لتلبية احتياجات المواطنين

قال المهندس حسن القط، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بقنا، إنه خلال فترة عيد الفطر، تم ضخ كميات كبيرة من الأسطوانات، شملت 268,000 أسطوانة بوتاجاز منزلية من الحجم الصغير، و9,500 أسطوانة بوتاجاز تجارية من الحجم الكبير.
وأوضح القط، بأن المديرية شكلت لجانًا دورية لمتابعة عمليات التوزيع حتى وصولها للمستهلك، موضحاً أن هناك تعليمات مشددة لمفتشي التموين بتحرير محاضر فورية للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت بيعه لأسطوانات البوتاجاز بأسعار أزيد من السعر الرسمي.
من جانبه شدد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، على ضرورة التنسيق الكامل بين كافة الأجهزة التنفيذية لضمان توافر السلع الغذائية الأساسية وأسطوانات البوتاجاز بجميع مراكز وقرى المحافظة، مؤكداً أهمية الالتزام بالأسعار الرسمية المقررة من الدولة لحماية المواطنين من جشع بعض التجار.
ووجه محافظ قنا، مديرية التموين بضرورة الرقابة الصارمة على مستودعات البوتاجاز وسلاسل الإمداد، لضمان وصول الدعم لمستحقيه ومنع أي محاولات لبيع السلع بأسعار أزيد من التسعيرة الرسمية.
للابلاغ على المخالفات التموينية عبر الأرقام التالية:
0963334927
0963339548
0963338137
إدارة تموين أبوتشت 01119562857
إدارة تموين فرشوط 01009724241
إدارة تموين نجع حمادي 01093269055
إدارة تموين دشنا 01026080201
إدارة تموين بندر ومركز قنا 01067774799
إدارة تموين قفط 01017093474
إدارة تموين قوص 01031363930
إدارة تموين نقادة 01000601601
إدارة تموين الوقف 01159265814