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صحة بالبرلمان: قانون التأمين الصحي لم يصل إلينا حتى الآن

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 05:55 ص
الدكتور محمد العماري
الدكتور محمد العماري رئيس لجنة الصحة في البرلمان
حسام الحارتي
قال الدكتور محمد العماري رئيس لجنة الصحة في البرلمان، إن الدولة بحاجة إلى تشريع ملزم لكل المؤسسات والمنشآت الطبية والصحية.

وأضاف العماري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، أن منظومة التأمين الصحي الجديدة تشتمل على 3 هيئات منها هيئة الرقابة على الجودة؛ وهي مستقلة وتلزم المستشفيات بتوفيق أوضاعها وإلا لن تحصل على الجودة ولن يتم التعامل معها وبالتالي هي خارج المنظومة الصحية.

وأشار رئيس لجنة الصحة في البرلمان إلى أن قانون التأمين الصحي لم يصل للبرلمان من الحكومة من أجل مناقشتها والموافقة عليها حتى الآن.

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