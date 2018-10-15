instgram يقدم ميزة جديدة

قررت منصة التواصل الاجتماعى الشهيرة انستجرام تقديم ميزة جديدة، تتيح لمستخدميها مشاهدة الصور بطريقة أفضل من الحالية.



وبحسب سبوتنك، سيمكن لاحقًا التنقل بين صور المستخدمين "بالنقر عليها" بطريقة أفقية، بدلًا من التقليدية التى تسبب الضيق للعديد من المستخدمين.



يجري حاليا اختبار طريقة مطالعة الصور الجديد في علامة التبويب "إكسبلور" الموجودة في تطبيق "إنستجرام"، بينما لا توجد خطط حالية لتطبيقها على قسم "آخر الأخبار" أو "News Feed".