الطلاب يتوافدون على لجان الثانوية العامة لآداء "العربي"..وتفتيش دقيق على البوابات الآن

يتوافد الآن طلاب الثانوية العامة 2025 على لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 لآداء امتحان اللغة العربية .

يأتي ذلك تنفيذا للتنبيهات المشددة التي أصدرتها وزارة التربية والتعليم والمديريات والإدارات التعليمية خلال الساعات الماضية ، والتي تشدد على ضرورة الحضور مبكرا قبل موعد بدء الامتحان بوقت كافي ، علما بأن الامتحان يبدأ في تمام التاسعة صباحا .

ويمر الآن الطلاب بإجراءات تفتيشية صارمة بمداخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 ، لمحاولة ضبط وسائل الغش التي قد يخفيها بعض الطلاب

حيث شدد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على ضرورة العمل بمزيد من الحسم والانضباط في اجراءات التفتيش قبل دخول اللجان والتركيز وتحمل المسؤولية لضمان خروج امتحانات الثانوية العامة 2025 بصورة منضبطة وتوفير أجواء ملائمة للطلاب

هدوء وانضباط كامل في لجان امتحانات الثانوية العامة 2025

وكان قد انطلق ماراثون امتحانات الثانوية العامة الأحد الماضي بالمواد غير المضافة للمجموع ، و أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه تم رصد حالة من الهدوء والانضباط الكامل في مختلف لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 على مستوى الجمهورية خلال امتحانات المواد غير المضافة للمجموع الأسبوع الماضي ، مؤكدةً انه قد انعكست الإجراءات المختلفة التي تم اتخاذها بالتنسيق بين وزارة التربية والتعليم والمحافظات والجهات المعنية على تحقيق انضباط سير العملية الامتحانية بمختلف محافظات الجمهورية، فضلا عن التنسيق الكامل مع وزارة الداخلية لضمان تأمين محيط اللجان الامتحانية.

امتحانات الثانوية العامة 2025 .. الطلاب يؤدون اليوم اللغة العربية

جدير بالذكر أنه تبدأ اليوم الأحد الموافق 22 يونيو 2025، امتحانات الثانوية العامة 2025 في المواد الأساسية.

فبحسب جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 .. من المقرر أن يؤدي طلاب النظامين الجديد والقديم في التاسعة من صباح اليوم الأحد امتحان اللغة العربية ، بينما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين اليوم امتحان مقاييس المفاهيم (الكيمياء) ، ويؤدي طلاب مدارس المكفوفين امتحان اللغة العربية .