نصائح تربوية تضمن اجتياز امتحانات الثانوية العامة 2025 مهما كانت صعوبتها

أكد الدكتور عاصم حجازي الخبير التربوي ، وأستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة ، انه يمكن لطلاب الثانوية العامة 2025 ، اتباع خطوات عملية بسيطة لضمان اجتياز امتحانات الثانوية العامة 2025، مهما كانت درجة صعوبة الأسئلة.

وأشار الدكتور عاصم حجازي، إلى أن هذه الخطوات تتمثل فيما يلي: