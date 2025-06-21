نصائح تربوية تضمن اجتياز امتحانات الثانوية العامة 2025 مهما كانت صعوبتها

أكد الدكتور عاصم حجازي الخبير التربوي ، وأستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة ، انه يمكن لطلاب الثانوية العامة 2025 ، اتباع خطوات عملية بسيطة لضمان اجتياز امتحانات الثانوية العامة 2025، مهما كانت درجة صعوبة الأسئلة.
وأشار الدكتور عاصم حجازي، إلى أن هذه الخطوات تتمثل فيما يلي:
- الاستعداد الجيد للامتحان من خلال التركيز على الفهم والتطبيق والتحليل والتفسير وإجراء المقارنات و فهم العلاقات والتعليلات وأيضا حفظ المصطلحات.
- تكوين فكرة شمولية عن المقرر بشكل مستقل عن الإلمام بتفاصيله حيث يجب على الطالب مراجعة المقرر واستعراضه مرة بشكل شمولي ومرة بشكل تفصيلي.
- استخدم معينات التذكر والفهم كالجداول والرسوم والخرائط الذهنية والكلمات المفتاحية واستخدم التلخيص وإعادة الشرح كاستراتيجيات مذاكرة.
- الإكثار من حل التطبيقات والأسئلة والامتحانات مع ضرورة تقسيم مهام المذاكرة والمراجعة لضمان إنجازها بإتقان.
- لابد من محاكاة ظروف الامتحان عند حل الأسئلة والامتحانات السابقة.
- ركز بشكل أكبر على النقاط الصعبة أثناء المذاكرة والمراجعة ولكن لا تهمل مراجعة النقاط السهلة.
- استخدم كل أساليب التعلم الممكنة (فيديوهات - ملفات صوتية _ صور ورسوم _ إلخ).
- اقرأ التعليمات قبل قراءة الأسئلة واقرأ الأسئلة جيدا قبل الحل وانتبه للنفي والتعميم أو القصر والتقييد إذا ورد في السؤال فقد يكون ذلك هو مفتاح الحل.
- ابدأ بحل الأسئلة السهلة أولا واستثمر وقتك جيدا داخل اللجنة ولا تهدره في الوقوف طويلا أمام سؤال واحد وحدد وقتا لا يقل عن ١٥ دقيقة في نهاية الامتحان للمراجعة فالسهو والخطأ وارد مهما كنت متيقنا من الإجابة.
- عند مراجعة الحل تعامل مع السؤال كما لو كنت ستقوم بحله مرة أخرى.
- عند حل الأسئلة المقالية نظم أفكارك أولا واختصرها في ذهنك قبل كتابتها في الورقة ولا تتعجل في كتابة كل ما يرد على ذهنك مباشرة.
- ابحث عن كلمات مفتاحية تساعدك على حل الأسئلة الصعبة من خلال السؤال الصعب نفسه أو الأسئلة الأخرى أو كتيب المفاهيم.
- إذا كنت قد راجعت المادة بأكثر من أسلوب تعلم فحاول استدعاءها بشكل منظم وابدأ بالذاكرة البصرية .. حاول تذكر ما شاهدته أولا فالذاكرة البصرية أقوى وأيسر في الاسترجاع.
- عندما يواجهك سؤال صعب اتركه مباشرة وانتقل إلى سؤال آخر أسهل.
- السؤال المركب قسمه إلى أجزاء بسيطة وتعامل مع كل جزء بشكل مستقل.
- عندما تعجز تماما عن الوصول إلى إجابة يقينية وفي الدقيقة الأخيرة من وقت الامتحان قم باختيار الإجابة الأولى التي تطرأ على ذهنك فغالبا ستكون هي الإجابة الصحيحة وقد طرأت على ذهنك نتيجة التأثر بما تعلمته وتم تخزينه في الذاكرة على الرغم من عدم قدرة الذاكرة على استرجاعه بشكل صريح.
- إذا أوشك الوقت على الانتهاء ولديك أسئلة مقالية لا يتسع لها الوقت فاكتب العناصر الرئيسية بإيجاز ولا تسرف في الشرح.
- إذا كان حل السؤال يتطلب الاستعانة بقوانين معينة أو معادلات أو مصطلحات موجودة في كتيب المفاهيم فعليك مراجعتها أولا.
- تخلص تماما من أفكارك السلبية عن الامتحانات والنتيجة وركز على إدارة ذاتك وقدراتك بأفضل شكل ممكن .
- تخلص من التوتر والقلق بممارسة تمارين الاسترخاء والرياضة الخفيفة والنوم العميق لمدة ٧ أو ٨ ساعات.
- تذكر أن الهدوء والثبات الانفعالي هو مفتاح الأداء الجيد.