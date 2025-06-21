اتحاد أمهات مصر لطلاب الثانوية العامة : تجنبوا صفحات الغش لمصلحتكم

أصدرت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، بيانا اعلاميا أكدت خلاله أنه قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2025 في المواد الأساسية المضافة للمجموع غداً لابد من استعداد الطلاب جيدا.

وقالت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم : إن أولياء الأمور عليهم دور كبير في تهيئة أبنائهم لأن يكونوا في حالة جيدة استعدادا لبدء امتحانات الثانوية العامة 2025 في المواد الأساسية ، من خلال تهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل الأسرة، وتوفير جميع احتياجاتهم، وإعداد الأطعمة والمشروبات الصحية لهم خلال ساعات المراجعة، فضلا عن الحصول على وقت كافي للنوم قبل الامتحان ، بحيث يكون الطالب على قدر عالي من التركيز ليذهب لأداء الامتحان وهو بكامل عافيته.

ووجهت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم رسالة لطلاب الثانوية العامة الذين يؤدون أول امتحانات المواد المضافة للمجموع غدا، قائلة: "اعملوا اللي عليكم وسيبوا الباقي على ربنا ومتقلقوش، المهم إنكم تبعدوا عن أي توترات أو أي قلق، وابعدوا تماما عن صفحات الغش حفاظا علي مستقبلكم، وربنا هيوفقكم".

وتمنت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم أن يأتي امتحان اللغة العربية غداً في مستوى الطالب المتوسط ، وأن يكون خاليا من أي صعوبات أو أسئلة غير مباشرة ، كما طالبت بأن يحصل الطلاب علي الوقت الكاف المخصص للامتحان دون حدوث أي تأثير في تسليم الأسئلة وكراسات الاجابة وتعويضهم في حالة التأخر في التسليم، متمنية التوفيق والنجاح لجميع الطلاب.

ومن المقرر أن تبدأ غداً الأحد الموافق 22 يونيو 2025، امتحانات الثانوية العامة 2025 في المواد الأساسية.

فبحسب جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 .. من المقرر أن يؤدي طلاب النظامين الجديد والقديم غداً الأحد امتحان اللغة العربية .

امتحانات الثانوية العامة 2025 .. مواصفات امتحان اللغة العربية

وبحسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2025 ، فمن المقرر أن تكون مواصفات امتحان اللغة العربية كالتالي :

يتضمن امتحان اللغة العربية المقرر آداءه في لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 عدد 55 سؤالًا، منها 4 أسئلة مقالية و51 سؤالًا من نوع الاختيار من متعدد

أما عن الدرجة الكلية المخصصة لـ امتحان اللغة العربية المقرر آداءه في لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 فتبلغ 80 درجة، 70 درجة للإختيار من متعدد و10 درجات للأسئلة المقالية.