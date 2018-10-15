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منوعات

Samsung تكشف النقاب عن Galaxy A9.. بـ 4 كاميرات .. المواصفات والسعر .. فيديو

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 06:24 ص
صدى البلد
كريم جمال
تستعد شركة Samsung الكورية الجنوبية عملاق صناعة الهواتف الذكية فى العالم، للكشف في أكتوبر الجاري عن أحدث ابداعاتها Galaxy A9 نسخة 2018 ضمن فئة الهواتف المتوسطة المميزة، فالهاتف يحتوي على ميزة كفيلة لتصدره مبيعات الشركة فى الربع الأول من العام الجديد، وهى امتلاكه لـ 4 كاميرا أساسية دفعة واحدة.

تعود القصة عندما تداولت أنباء عن إصدار العملاق الكوري لهاتف Galaxy A9 بأربعة كاميرات، حتى انتشرت على مواقع الإنترنت المختصة بالهواتف الذكية لاحقاَ، أول صورة رسمية مسربة للهاتف تؤكد احتوائه على هذا العدد من الكاميرات.

وهى خطوة جديدة من سامسونج للسيطرة على الهواتف صاحبة الكاميرات المميزة، لتحلق بعيدا عن الكاميرات المزدوجة، وتبدأ مشوارها مع الكاميرات الرباعية، بالإضافة لتخفيض سعره من أجل المنافسة بشراسة ضمن هذه الفئة، خاصةً مع إعلان غريمتها المحلية LG، حيث تستعد لطرح V40 للمنافسة.


يأتى Galaxy A9 بجسم معدني بالكامل مغطى بواجهتين من الزجاج، كما يمتلك الهاتف شاشة قياسها 6.3 بوصة بدقة Super AMOLED بتقنية FULL HD مغطاة بطبقة حماية Corning Gorilla Glass 5 لحماية الشاشة من الخدوش والصدمات

ويمتلك Galaxy A9 معالجا قويا من نوع Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 ثمانى النواة بقوة 2.2 جيجاهرتز، بمعالج رسوميات Adreno 512، ويحمل الهاتف ذاكرة وصول عشوائي بسعتي 6 و 8 جيجابايت مع ذاكرة تخزين سعة 128 جيجابايت، مع إمكانية زيادتها بكارت ذاكرة خارجي، مع مستشعر بصمات الأصابع التقليدي الذى يأتى فى الواجهة الخلفية للهاتف.

ولعشاق التصوير سيجدون 4 كاميرا أساسية، يأتى الهاتف بكاميرات دقة، 24 و10 و8 و5 ميجابيكسل، مع عدسات واسعة بمستشعرات ضوء قوية، توفر وضعيات صور فريدة من نوعها مع أكثر من وضع تصوير، Live Focus، portrait، بالإضافة لفلاش قوي من نوع LED، ودعم ميزة التركيز التلقائي، وكاميرا أمامية مزدوجة بدقة 24 ميجابيكسل.


ويعمل Galaxy A9 بأحدث أنظمة أندرويد Android 8.0 Oreo، ويدعم خاصية الاتصال اللاسلكي بلوتوث 5.0، والواى فاى إصدار Wi-Fi 802.11، ويعمل بكابل من نوع microUSB C، مع خاصية الشحن السريع Fast battery charging، كما يدعم ميزة ثنائي الشريحة، ويحتوى الهاتف على بطارية كبيرة سعة 3800أمبير، مع فتحة سماعة الأذن التقليدية 3.5 ميلليمتر.

ويمكن الحصول على Galaxy A9 بـ 3 ألوان، الأسود الكافيار، الأزرق الملكي، الوردي Bubblegum، مقابل سعر 600 يورو، أى ما يعادل 12500 ألف جنيه مصري.
Samsung تكشف النقاب عن Galaxy A9.. بـ 4 كاميرات .. المواصفات والسعر .. فيديو
Samsung تكشف النقاب عن Galaxy A9.. بـ 4 كاميرات .. المواصفات والسعر .. فيديو
Samsung تكشف النقاب عن Galaxy A9.. بـ 4 كاميرات .. المواصفات والسعر .. فيديو
Samsung تكشف النقاب عن Galaxy A9.. بـ 4 كاميرات .. المواصفات والسعر .. فيديو
Samsung تكشف النقاب عن Galaxy A9.. بـ 4 كاميرات .. المواصفات والسعر .. فيديو
Samsung تكشف النقاب عن Galaxy A9.. بـ 4 كاميرات .. المواصفات والسعر .. فيديو
Samsung تكشف النقاب عن Galaxy A9.. بـ 4 كاميرات .. المواصفات والسعر .. فيديو
Samsung تكشف النقاب عن Galaxy A9.. بـ 4 كاميرات .. المواصفات والسعر .. فيديو
Samsung تكشف النقاب عن Galaxy A9.. بـ 4 كاميرات .. المواصفات والسعر .. فيديو
Samsung تكشف النقاب عن Galaxy A9.. بـ 4 كاميرات .. المواصفات والسعر .. فيديو
Samsung تكشف النقاب عن Galaxy A9.. بـ 4 كاميرات .. المواصفات والسعر .. فيديو
Samsung تكشف النقاب عن Galaxy A9.. بـ 4 كاميرات .. المواصفات والسعر .. فيديو
Samsung تكشف النقاب عن Galaxy A9.. بـ 4 كاميرات .. المواصفات والسعر .. فيديو
Samsung تكشف النقاب عن Galaxy A9.. بـ 4 كاميرات .. المواصفات والسعر .. فيديو

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