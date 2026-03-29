رئيس رياضة النواب لوزارة الشباب : الوصول لحلول واقعية لطلبات الاحاطة المقدمة من النواب أولوية وليس هدفنا توجيه اللوم

أكد النائب محمد مجاهد ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن اللجنة لن تلتفت خلال مناقشات طلبات الإحاطة ، لانجازات وزارة الشباب بقدر التركيز علي الحلول الواقعية التي تقدمها الوزارة لحل المشكلات التي يطرحها النواب .



جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد ، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء مجلس النواب ، بشأن المشكلات التي تواجه مراكز الشباب بحضور اللواء إسماعيل الفار مساعد وزير الشباب ، والدكتور علاء جاب الله مدير الاتصال السياسي بالوزارة ، والدكتور محمد عساف مدير عام المنشآت الشبابية .

وشدد النائب محمد مجاهد ، أن طلبات الاحاطة التي تناقشها اللجنة ، تستلزم ردود واضحة بمواعيد محددة للتنفيذ ، لافتا إلى تقدير اللجنة الكامل للسلطة التنفيذية وحرصها علي التعاون معها من أجل الوصول إلي حلول تحدث أثر علي أرض الواقع وان الهدف ليس توجيه اللوم للوزارة

ولفت النائب محمد مجاهد ، إلى أن اللجنة ستناقش خلال الفترة المقبلة ، مع أعضاء مجلس النواب أولوياتهم لخطة وزارة الشباب ، خلال الموازنة العامة الجديدة ، حتي يتم الاستغلال الأمثل للموازنة في تحقيق الصالح العام للشباب .