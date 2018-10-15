ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

كثافات مرورية بسيطة على أغلب المحاور والميادين والطرق الرئيسية

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 09:00 ص
اللواء أحمد هشام
اللواء أحمد هشام الخبير المرورى
أحمد مهدي - محمد العيسوي
أفاد اللواء أحمد هشام الخبير المرورى، بأن الإدارة العامة للمرور وضعت خطة أمنية ومرورية بالتنسيق مع إدارات المرور بالمحافظات، لتسهيل وتيسير الحركة المرورية على جميع المحاور والطرق الرئيسية، خلال الفترة الصباحية، حيث يتوجه الموظفين إلى عملهم والطلاب إلى مدارسهم وجامعتهم.

وأضاف الخبير الأمني، لـ"صدى البلد"، أنه يوجد كثافات مرورية بسيطة على معظم المحاور والميادين والطرق الرئيسية، كما يوجد كسر ماسورة مياه بشارع حسن أفلاطون أمام البنك الأهلي المصري اتجاه شارع النزهة، مع استمرار تحويل سيارات النقل الثقيل أعلى المريوطية باتجاه المسطح الأرضي والقادم من الصحراوى اتجاه اللبينى.

وفى ذات السياق، قامت الإدارة العامة للمرور بنشر خدمات مرورية مكثفة ومدعمة بالأوناش والآليات والمساعدات الفنية لملاحظة الحالة المرورية والتعامل مع أي عائق قد يحدث.

ترشيحاتنا

لعبة Fortnite متاحة الآن لكل هواتف أندرويد

منتخب مصر يؤدى مرانه الرئيسي استعدادا للقاء سوازيلاند .. غدا

خيارات أجيري لتعويض غياب محمد صلاح في لقاء مصر وسوازيلاند

قبل ساعات من تشغيله تجريبيا .. 13 معلومة عن مطار سفنكس الدولي الجديد

لجنة الفتوى توضح هل زيارة القبور من الأعمال الصالحة

رئيس الوزراء يتفقد مشروعات تنموية بمحافظة الدقهلية.. اليوم

صحف الكويت: تضامن عربي واسع مع السعودية.. والرياض تحذر: نرفض التهديدات وردنا سيكون أكبر

اليوم.. نظر إعادة محاكمة 7 متهمين في قضية ثأر أوسيم

أمين الفتوى يكشف عن عمل جعل بلال يسبق رسول الله إلى الجنة.. فيديو

أحمد عادل: اعتذرت للشناوي على الفيديو المُسرب في المطار

شاهد.. الطفل الصيني المعجزة.. يتحدث 4 لغات منها العربية ويحب محمد صلاح

مسقط: غرق سفينة وإنقاذ 12 على متنها جرّاء إعصار لبان

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحلام تستعرض أناقتها بجمبسوت أسود.. صور

حصل على 3 آلاف جنيه نظير عمله.. قصة الفرنسي مصمم برج إيفل وكوبري أبو العلا

رئيس جمهورية تتارستان يزور الجامع الأزهر.. صور

برة الكادر.. حكايات لقطات عفوية لمسئولين أذهلت الجماهير.. صور

المنتخب الأوليمبي يختتم تدريباته استعدادا لودية الإمارات غدا.. صور

فيديو

أشرف عبد الباقي يكشف أسرار برنامجه الجديد قهوة أشرف.. فيديو
طارق سليمان: أحمد عادل قال لي سأواصل اللعب ولو بقدم واحدة.. فيديو
المصري يعلن تقديم شكوى رسمية ضد اتحاد الكرة.. فيديو
مجدي عبد الغني يوضح حقيقة حدوث تغيير في حراسة مرمى المنتخب.. فيديو
أحمد عادل عبد المنعم يكشف عن موقف متكرر له في الأهلي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد حصول المرأة الحامل وذوي الاحتياجات الخاصة على يوم إجازة إضافي أسبوعيا؟

هل تؤيد حصول المرأة الحامل وذوي الاحتياجات الخاصة على يوم إجازة إضافي أسبوعيا؟