كثافات مرورية بسيطة على أغلب المحاور والميادين والطرق الرئيسية

أفاد اللواء أحمد هشام الخبير المرورى، بأن الإدارة العامة للمرور وضعت خطة أمنية ومرورية بالتنسيق مع إدارات المرور بالمحافظات، لتسهيل وتيسير الحركة المرورية على جميع المحاور والطرق الرئيسية، خلال الفترة الصباحية، حيث يتوجه الموظفين إلى عملهم والطلاب إلى مدارسهم وجامعتهم.



وأضاف الخبير الأمني، لـ"صدى البلد"، أنه يوجد كثافات مرورية بسيطة على معظم المحاور والميادين والطرق الرئيسية، كما يوجد كسر ماسورة مياه بشارع حسن أفلاطون أمام البنك الأهلي المصري اتجاه شارع النزهة، مع استمرار تحويل سيارات النقل الثقيل أعلى المريوطية باتجاه المسطح الأرضي والقادم من الصحراوى اتجاه اللبينى.



وفى ذات السياق، قامت الإدارة العامة للمرور بنشر خدمات مرورية مكثفة ومدعمة بالأوناش والآليات والمساعدات الفنية لملاحظة الحالة المرورية والتعامل مع أي عائق قد يحدث.

