ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

Venom يواصل التصدر و3 أفلام جديدة تتنافس في البوكس أوفيس..فيديو

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 10:04 ص
توم هاردي
توم هاردي
شروق إبراهيم

يواصل فيلم Venom للممثل البريطاني توم هاردي تصدر لائحة شباك تذاكر السينما الأمريكية الـ" بوكس أوفيس" للاسبوع الثاني على التوالي ، محققا في هذا الأسبوع ايرادات بلغت لـ 35 مليونا و 700 ألف دولار أمريكي

وتدور أحداثه حول البطل الخرافي Eddie Brock الذي يرتدي زي VENOM، ولكن سرعان ما يطلب منه أن يخلع هذا الرداء لكي ينقذ حياته.

ويشارك في بطولة الفيلم ميشيل ويليمز، وودي هارلسون، ريز أحمد، جيني سليت، ريد سكوت ومن إخراج روبن فليشر.
واحتفظ فيلم A star is born بمركزه الثاني محتليًا المركز الثاني بـ 28 مليون دولار أمريكي.

وتدور أحداث الفيلم من بطولة ليدي جاجا و برادلي كوبر حول جاكسون ماين الموسيقي الذي يكتشف فتاة موهوبة تقوم بدورها ليدي جاجا ويقع جاكسون في حبها ويساعدها على تحقيق الشهرة.

ودخل للسباق فيلم First Man لرايان جوسيلنج محققًا 16 مليونا و 500 الف دولار أمريكي في الايام الاولى من عرضه.
ويتناول فيلم قصة حياة آرم استرونج اول رائد فضاء يصعد للقمر وعن تفاصيل في حياته الشخصية وكيف تم تأهيله لهذه الرحلة الصعبة.

والفيلم الكرتوني Goosebumps 2: Haunted Halloween حقق 16 مليونا و 225 ألف دولار أمريكي.
وايضا نافس في شباك تذاكر السينما الامريكية فيلم Bad Times At The El Royale من بطولة داكوتا جونسون و كريس هيمسورث.

وحقق الفيلم 7 ملايين و 225 ألف دولار أمريكي،وتدور أحداثه خلال عام 1960 حيث يجتمع 7 غرباء في نفس الليلة بأحد فنادق ولاية كالفورنيا الأمريكية ويحمل كل منهما سرًا خطيرًا لتتحول هذه الليلة رأسا على عقب ويمروا بالكثير من الأحداث الغريبة.

ترشيحاتنا

أمين الفتوى يكشف عن عمل جعل بلال يسبق رسول الله إلى الجنة.. فيديو

زعيم كوريا الشمالية يوجه صفعة قوية لأمريكا

Samsung تكشف النقاب عن Galaxy A9.. بـ 4 كاميرات .. المواصفات والسعر .. فيديو

صورة سيلفي تقتل فتاة من الطابق الـ 27..فيديو

الرئيس السيسي يبدأ اليوم زيارة رسمية لروسيا لمدة 3 أيام

الرئيس السيسي يغادر إلى روسيا في زيارة تستغرق 3 أيام

علي جمعة يكشف عن عمل واحد يجعل الله تعالى يذكرك دائما

قرار عاجل من الكاف بشأن تنظيم بطولة الأمم الإفريقية للصالات 2020

الإفتاء تكشف عن عقوبة عدم التجاوب والترحيب مع واصل الرحم

وصفة لمحاربة فراغات الشعر وتساقطه بسرعة لا تتوقعينها

محمد صلاح يخضع للفحوصات الطبية في ليفربول اليوم

المرور: أحجام مرورية مرتفعة على جميع المحاور.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحلام تستعرض أناقتها بجمبسوت أسود.. صور

حصل على 3 آلاف جنيه نظير عمله.. قصة الفرنسي مصمم برج إيفل وكوبري أبو العلا

رئيس جمهورية تتارستان يزور الجامع الأزهر.. صور

برة الكادر.. حكايات لقطات عفوية لمسئولين أذهلت الجماهير.. صور

المنتخب الأوليمبي يختتم تدريباته استعدادا لودية الإمارات غدا.. صور

فيديو

الإسكان: تسليم وحدات سكن مصر بـ 6 أكتوبر نهاية 2019.. فيديو
المرور: أحجام مرورية مرتفعة على جميع المحاور.. فيديو
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات خلال الأسبوع.. فيديو
أشرف عبد الباقي يكشف أسرار برنامجه الجديد قهوة أشرف.. فيديو
طارق سليمان: أحمد عادل قال لي سأواصل اللعب ولو بقدم واحدة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد حصول المرأة الحامل وذوي الاحتياجات الخاصة على يوم إجازة إضافي أسبوعيا؟

هل تؤيد حصول المرأة الحامل وذوي الاحتياجات الخاصة على يوم إجازة إضافي أسبوعيا؟