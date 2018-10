Venom يواصل التصدر و3 أفلام جديدة تتنافس في البوكس أوفيس..فيديو

يواصل فيلم Venom للممثل البريطاني توم هاردي تصدر لائحة شباك تذاكر السينما الأمريكية الـ" بوكس أوفيس" للاسبوع الثاني على التوالي ، محققا في هذا الأسبوع ايرادات بلغت لـ 35 مليونا و 700 ألف دولار أمريكي



وتدور أحداثه حول البطل الخرافي Eddie Brock الذي يرتدي زي VENOM، ولكن سرعان ما يطلب منه أن يخلع هذا الرداء لكي ينقذ حياته.



ويشارك في بطولة الفيلم ميشيل ويليمز، وودي هارلسون، ريز أحمد، جيني سليت، ريد سكوت ومن إخراج روبن فليشر.

واحتفظ فيلم A star is born بمركزه الثاني محتليًا المركز الثاني بـ 28 مليون دولار أمريكي.



وتدور أحداث الفيلم من بطولة ليدي جاجا و برادلي كوبر حول جاكسون ماين الموسيقي الذي يكتشف فتاة موهوبة تقوم بدورها ليدي جاجا ويقع جاكسون في حبها ويساعدها على تحقيق الشهرة.



ودخل للسباق فيلم First Man لرايان جوسيلنج محققًا 16 مليونا و 500 الف دولار أمريكي في الايام الاولى من عرضه.

ويتناول فيلم قصة حياة آرم استرونج اول رائد فضاء يصعد للقمر وعن تفاصيل في حياته الشخصية وكيف تم تأهيله لهذه الرحلة الصعبة.



والفيلم الكرتوني Goosebumps 2: Haunted Halloween حقق 16 مليونا و 225 ألف دولار أمريكي.

وايضا نافس في شباك تذاكر السينما الامريكية فيلم Bad Times At The El Royale من بطولة داكوتا جونسون و كريس هيمسورث.



وحقق الفيلم 7 ملايين و 225 ألف دولار أمريكي،وتدور أحداثه خلال عام 1960 حيث يجتمع 7 غرباء في نفس الليلة بأحد فنادق ولاية كالفورنيا الأمريكية ويحمل كل منهما سرًا خطيرًا لتتحول هذه الليلة رأسا على عقب ويمروا بالكثير من الأحداث الغريبة.