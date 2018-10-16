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وزير التموين: أي بطاقة بها خطأ ستتوقف نهائيا في هذا الموعد.. فيديو

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 12:44 ص
أرشيفية
أرشيفية
حمزة شعيب
طالب الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، المواطنين، بسرعة تحديث بيانات البطاقات التموينية وإصلاح الأخطاء، مؤكدًا أن آخر موعد سيكون يوم 7 نوفمبر المقبل، وأية بطاقة بها أخطاء ولم يتم تصحيح بياناتها سيتم وقفها نهائيًّا بعد هذه المدة.

وأكد المصيلحي، خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يقدمه الإعلامي خالد أبو بكر، والإعلامية لبنى عسل، عبر قناة "الحياة"، أنه سيتم إغلاق باب إصلاح البطاقات التموينية بعد 7 نوفمبر، وسيتم الإعلان عن آخر قرار حول تنقية البطاقات التموينية لضمان استمرار منظومة الدعم، لحماية الفئات الأكثر احتياجًا.

وأشار وزير التموين إلى أن أرصدة التموين تكفي 4 أشهر والزيت 3 أشهر.

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