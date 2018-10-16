بدء اللقاء بين الملك سلمان ووزير الخارجية الأمريكي

ذكرت وسائل إعلام سعودية أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز التقى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في الرياض.



ووصل بومبيو الرياض صباح اليوم الثلاثاء، للمملكة العربية السعودية وكان في استقباله وزير الخارجية السعودي عادل الجبير وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى واشنطن الأمير خالد بن سلمان.



وكان خادم الحرمين الشريفين، قد تلقى اتصالًا هاتفيًا، من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجرى خلال الاتصال بحث قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي ومستجدات الأحداث في المنطقة، واستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين.