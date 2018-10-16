ضبط 660 كيلو لحوم ودواجن غير صالحة فى ثلاجة بالوراق

تمكنت مديرية أمن الجيزة من ضبط صاحب ثلاجة مواد غذائية "بدون ترخيص" بداخلها كمية من مقطعات اللحوم والدواجن منتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستهلاك.



أكدت معلومات وتحريات إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، قيام المدعو "أبوسيف ز.خ" سن 33، صاحب محل وثلاجة مواد غذائية "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة الوراق.. بتجميع كميات من المواد الغذائية "دواجن، لحوم" منتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستهلاك، وتعبئتها وإعادة طرحها بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.



عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم استهداف الثلاجة بحملة تموينية، وأمكن ضبطه والتفتيش وتم ضبط 660 كيلو جرام لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك.



بمناقشته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، فيما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة.



