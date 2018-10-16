أوقاف فلسطين: نثمن جهود مصر اللامتناهية في إقامة دولتنا وعاصمتها القدس

قال يوسف إدريس، وزير الأوقاف الفلسطيني، إن القدس والأقصى يتعرضان لهجمة غير مسبوقة النظير، كما يتعرض الفلسطينيون للضرب والتنكيل والاعتقال وفرض الغرامات الباهظة.





وأضاف وزير الأوقاف الفلسطيني، خلال كلمته في مؤتمر الإفتاء العالمي الذي يأتي بعنوان "التجديد في الفتوى بين النظرية والتطبيق"، أن اليهود يؤدون الصلاة التلمودية في الأقصى، ولم يتجرأ الاحتلال على ذلك إلا نتيجة الصمت العربي.





وتابع " إدريس" : "نرسل تحية إعزاز للمجاهدات في القدس المدافعات عن الأقصى، نحن في معركة مع المحتل، ونثمن مواقف مصر اللامتناهية في كل المحافل الدولية في إقامة فلسطين وعاصمتها القدس".