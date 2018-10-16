السيسي أمام مجلس الفيدرالية الروسي: لا سبيل لهزيمة الإرهاب إلا بالتكاتف الدولي.. فيديو

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن العالم كله أصبح في خندق واحد، وقال: "لم يعد أحد بمنأى عن خطر الإرهاب، ولم يعد بالإمكان تخطي تلك الأزمات فرادى، بدون تحمل جميع أعضاء المجتمع الدولي مسئولياتهم، سواء عبر الإسراع بتحقيق التسوية السلمية للنزاعات، أو التصدي بحزم للأطراف التي تقف وراء الإرهاب، وتُغذيه بالقول أو بالفعل أو بالمال".



وأضاف الرئيس السيسي، في كلمته أمام مجلس الفيدرالية الروسي اليوم، الثلاثاء، أن "ما يزيد من حدة الأزمات الراهنة في المنطقة، هو تصاعد حدة الاستقطاب، الذي لن يؤدي في النهاية إلا لتفاقم الواقع المضطرب من حولنا"، مؤكدًا أنه لم يعد هناك مجال للاصطفاف في محاور، لفرض رؤى بعينها، أو الانضمام لتكتلات، هدفها الانطواء على النفس، والادعاء بأن تلك المخاطر لا تعنيها.



وتابع: "لا سبيل للوصول لمستقبل أفضل، إلا بتحقيق مزيد من التعاون، وتنسيق المواقف في إطار من الاحترام والتقدير المتبادل، وتفهم الاختلاف والتنوع وثقافة الآخر، والالتزام بالقانون الدولي وبمبادئ الأمم المتحدة، التي يجب أن تظل كيانًا جامعًا لنا، من أجل نظام دولي فعال يسوده السلام والأمن، بما يساعد على التركيز على تحقيق التنمية والرخاء، وتلبية تطلعات شعوبنا، وصولًا لنظام عالمي أكثر استقرارًا".