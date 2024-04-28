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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المرور: ننسق مع الأرصاد بسبب سرعة الرياح.. حالة الطرق اليوم

اللواء احمد هشام
اللواء احمد هشام الخبير المروري

شهد اليوم الأحد باعتباره بداية العمل الرسمي للعاملين بأجهزة الدولة بكافة قطاعاتها الحكومية والخدمية والمدارس والجامعات عقب انتهاء إجازة نهاية الأسبوع وعيد تحرير سيناء، وشهدت معظم المحاور والميادين والطرق الرئيسية صباح اليوم  كثافات متحركة اتجاه مجمع المدارس والجامعات وكافة المصالح الحكومية. 

وقال اللواء أحمد هشام الخبير المروري إن الإدارة العامة للمرور عززت الطرق بخدمات مرورية مكثفة مدعمة بالأوناش والآليات والمساعدات الفنية لملاحظة حركة سير السيارات علي مدار اليوم الكامل بالإضافة إلى التنسيق التام والمستمر بين غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور وغرفة عمليات هيئة الأرصاد الجوية لمتابعة الحالة الجوية خاصة بالنسبة لسرعة الرياح والشبورة الترابية على الطرق السريعة خاصة الصحراوية، ونناشد قائدي السيارات اتخاذ الحيطة والحذر أثناء القيادة وتهدئة السرعة حتي يمكن التحكم في عجلة القيادة.

وقال هشام إن معظم الكثافات حاليا بشارع العروبة في الاتجاهين وخاصة المتجه إلي مطلع كوبري 6 أكتوبر وتوجد كثافات عالية أعلي كوبري 6 أكتوبر تحديدا أعلي الوصلة المعلقة اتجاه مناطق غمرة ورمسيس إضافة الى كثافات بشارع الهرم القادم من ميدان الرماية اتجاه نفق الهرم أو الاتجاه الآخر، ويفضل استخدام محور فيصل لتخفيف الضغط المروري علي شارع الهرم ويشهد شارع جامعة الدول العربية بعض الكثافات المتحركة خاصة القادم من منزل كوبري بولاق الدكرور اتجاه شارع جامعة الدول وشارع البطل أحمد عبد العزيز.

 

وقال إن معظم الكثافات توجد حاليا في منطقة شمال القاهرة القادم من مناطق شبرا ودوران شبر اتجاه عبود يشهد كثافات مرورية عالية وكذلك جنوب القاهرة يوجد كثافات حالية بكورنيش النيل للقادم من حلوان والمعادي اتجاه المنيل وشارع يوسف عباس يشهد كثافات مرورية عالية للقادم من العروبة اتجاه يوسف عباس نتيجة اغلاقات كلية وجزئية خاصة بمشروع المونوريل ويفضل استخدام شارع الطيران ومعظم المحاور والميادين تم تعزيزها بخدمات مكثفة من المرور لحين خروج الطلاب من المدارس والجامعات والموظفين من اعمالهم. 

 

وسببت درجة الحرارة المرتفعة بعض الاعطال البسيطة تم التعامل معها سريعا في مطالع ومنازل الكباري حتى لا تسبب كثافات مرروية في مناطق حيوية. 

كثافات متحركة اللواء احمد هشام الخبير المروري الادارة العامة للمرور خدمات مرورية عمليات الإدارة العامة للمرور هيئة الأرصاد الجوية

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المرور: ننسق مع الأرصاد بسبب سرعة الرياح.. حالة الطرق اليوم


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