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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة سائق وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس الشيوخ في حادث انقلاب سيارة

صدى البلد

أصيب سائق سيارة النائب نادر يوسف نسيم وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس الشيوخ، عن محافظة بنى سويف، في حادث انقلاب سيارته بالطريق الصحراوى إسكندرية القاهرة أمام الكيلو 120، وتم نقل السائق إلى المستشفى مصابًا بكسر في العمود الفقرى وجروح وكدمات.

وقال نادر يوسف نسيم، وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، إننى أحمد الله على كل شىء، فالسيارة كانت عائدة من الإسكندرية بعد أن أوصل السائق أسرتى لقضاء إجازة والاحتفال بأحد الشعانين، مع أسرتنا في الإسكندرية وأثناء عودة السائق بالسيارة جاءنى اتصال بانقلاب السيارة بطريق مصر إسكندرية الصحراوى وانتقلت أنا وشقيقى إلى موقع الحادث وتم نقل سائقى ملاك. ج. 39 سنة للمستشفى وتبين أنه مصاب بكسر في العمود الفقرى وكدمات، والأطباء طمأنونى على صحة السائق.

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وكتب النائب على صفحته الشخصية الفيس بوك عقب الحادث: «الله لنا ملجأ وقوة.. عونا في الضيقات وجد شديدا لذلك لا نخشى ولو تزحزحت الأرض، ولو انقلبت الجبال إلى قلب البحار) الحمد لله ربنا سترها على ولادي وبخير وحمدًا لله على سلامتك ياملاك».

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت إخطارًا من شرطة النجدة بانقلاب سيارة النائب نادر يوسف نسيم وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، على طريق مصر إسكندرية الصحراوى وتبين أن السيارة يستقلها سائق النائب فقط وأنه كان عائدا من الاسكندرية لبنى سويف بعد توصيل أسرة النائب للاحتفال بأحد الشعانين مع أسرتهم في الإسكندرية وتم تحرير محضر بالواقعة.

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