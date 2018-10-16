رانيا بدوي: قبل ما تطالبوا بغرامة على التبول وفروا حمامات عامة



وبدأت في التساؤل لماذا لا تسهل الحكومة الأمر على الناس وتوفر الحمامات العمومية قبل أن تطلب من المواطنين عدم الإقدام على هذا السلوك البذيء، موجهة حديثها للمسؤولين أنه إذا أردتم تطبيق قانون أو لائحة ورغبتم في التزام الناس به عليكم أولا توفير البدائل وبعدها يمكن حساب المواطن المخطئ.

نشرت الإعلامية رانيا بدوي حلقة جديدة من برنامجها كلام رنوووش علي صفحة ( كلام رنوووش) علي الفيس بوك، حيث تناولت فيها قضية فرض غرامة على الشخص الذي يتبول في الشارع، وأشارت إلى واقعة قيام أحد المسؤولين بتطبيق غرامة على مواطن تبول في الشارع، وقالت إن هناك فئات كثيرة يتطلب عملها التواجد لساعات طويلة في الشارع مثل السائقين وبائعو الأكشاك والسريحة، هذا غير مرضي السكر الذين لا يستطيعون تحمل الحاجة إلى التبول من حين إلى آخر.واستنكرت بدوي في الحلقة موقف النواب الذين يطالبون برفع غرامة التبول إلى ١٠٠٠ جنيه وحبس عام ولم يهتموا بمطالبة الحكومة بعمل حمامات عمومية في الشوارع، وأضافت ساخرة وقتها المواطن هيعملها علي نفسه وشوف بقي مين هديك فلوس الغرامة ومفيش لائحة ولا قانون تعاقب ( اللي بيعملها على روحه) ودعت مجلس الشعب لتغطية هذه الثغرة في التشريع وأضافت ساخرة (حتي نحفظ حق الدولة في البول).وأكدت رانيا بدوي في نهاية الحلقة رفضها التام لهذه الظاهرة واصفة إياها بـالمرفوضة والبذيئة والخادشة للحياء لكنها أيضا ضد تطبيق عقوبة قبل وضع بدائل تسهل على الناس الالتزام.