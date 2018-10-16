عميد معهد القلب يوضح أسباب الشعور بتنميل الكتف الأيسر

يعد القلب أحد أكثر أعضاء الجسم أهمية، فهو يضخ الدم ويوصله إلى كافة خلايا الجسم، وأي جزء فيه سواءً كانت الشرايين التاجية أم الصمامات أم العضلة نفسها معرض للإصابة بالمرض، لذلك توجد أمراض لا حصر لها قد تصيب القلب، ويصاب البعض بالشعور بالثقل على القلب وتنميل في الكتف الأيسر.



وأوضح الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب، في ندوة خاصة لموقع "صدى البلد"، أنه عند الشعور بهذه الأعراض من تنميل الكتف الأيسر وعدم السهولة في التنفس، لابد من عمل رسم قلب وعمل موجات صوتية علي القلب مع المجهود، لظهور النتيجة الحقيقية، لأن هذا الشعور يمكن أن يصبح أحد أعراض الإصابة بالذبحة الصدرية.



ونصح شعبان، للحفاظ على القلب السليم لابد من الابتعاد عن التدخين، والحفاظ على تناول الأطعمة الخالية من الدهون، وتقليل نسبة الكوليسترول التي تؤذي الشريان التاجي في القلب، خاصةً في الحياة الحديثة والاستسهال لتناول الوجبات السريعة "الفست فوود" والتي تعرض بعض الأشخاص إلى الإصابة بمرض القلب وارتفاع السعرات الحرارية.