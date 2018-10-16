الخارجية الأمريكية تكشف موعد توجه بومبيو إلى تركيا

كشفت وزارة الخارجية الأمريكية عن موعد توجه الوزير مايك بومبيو إلى الأراضي التركية، عقب انتهاء زيارته التي يقوم بها إلى السعودية.



وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية وفق ما نقلته وكالة "رويترز" للأنباء إن بومبيو سيتوجه إلى تركيا، غدا الأربعاء، للقاء مسئولين أتراك هناك.



كان وزير الخارجية الأمريكي التقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، للوقوف على آخر تطورات حادث اختفاء الكاتب السعودي جمال خاشقجي.

