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أخبار العالم

الخارجية الأمريكية تكشف موعد توجه بومبيو إلى تركيا

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 08:36 م
ولي العهد السعودي
ولي العهد السعودي ووزير الخارجية الأمريكي
شريف سيد
كشفت وزارة الخارجية الأمريكية عن موعد توجه الوزير مايك بومبيو إلى الأراضي التركية، عقب انتهاء زيارته التي يقوم بها إلى السعودية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية وفق ما نقلته وكالة "رويترز" للأنباء إن بومبيو سيتوجه إلى تركيا، غدا الأربعاء، للقاء مسئولين أتراك هناك.

كان وزير الخارجية الأمريكي التقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، للوقوف على آخر تطورات حادث اختفاء الكاتب السعودي جمال خاشقجي.

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