تجارة عين شمس تنظم معرض سوق الخير.. 25 نوفمبر

تنظم كلية التجارة بجامعة عين شمس، معرضها الخيرى "سوق الخير"، بالتعاون مع رابطة متحدى الاعاقة، ومبادرة ايدى بتتكلم، وذلك يوم الأحد الموافق 25 نوفمبر القادم، في تمام الساعة العاشرة صباحًا بمسرح الكلية.



وأكد د. خالد قدري، عميد كلية التجارة، أن المعرض يتضمن بيع الملابس فضلا عن منتجات متحدى الإعاقة بأسعار رمزية للطلاب وعمال الكلية، مضيفًا أن المعرض يأتى فى اطار تشجيع الكلية للتكافل الاجتماعى ودعم الطلاب والعاملين بالكلية، مشيرا إلى أن العائد من المعرض يتم توجيهه لدفع مصاريف الطلاب غير القادرين.



ويأتي معرض سوق الخير تحت رعاية د عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، د نظمى عبد الحميد نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والقائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، د. خالد قدرى عميد كلية التجارة، وتحت إشراف د. حنان حسين.